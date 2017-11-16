شاهد .. وزارة الدفاع الروسية تقع في خطأ فادح.. نشرت “لعبة فيديو” على أنه للجيش الأمريكي بسوريا

قلل الكرملين من أهمية خطأ فادح لوزارة الدفاع الروسية عندما أيدت مزاعمها بأن الولايات المتحدة تتآمر مع تنظيم داعش في سوريا بلقطة من لعبة فيديو.

وقال المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين، ديمتري بيسكوف، الأربعاء، إن “الأخطاء تحدث”، وأضاف أن الجيش الروسي سرعان ما صحح الخطأ وعاقب المذنب.

وكانت وزارة الدفاع دعمت يوم الثلاثاء مزاعمها بأن الولايات المتحدة قامت بحماية مقاتلي تنظيم داعش في سوريا بصور تظهر قافلة من المركبات.

وسرعان ما لاحظ الموقع الإلكتروني المتخصص في التحقيقات “بيلينجكات” أن إحدى الصور جاءت من لعبة الهاتف المحمول “إيه سي-130 غونشيب سيمولاتور”، في حين أن بقية الصور أخذت من فيديو من عام 2016 يظهر غارة جوية عراقية على تنظيم داعش.

ثم قامت الوزارة بإزالة الصور وألقت باللوم في هذا الخطأ على متعهد مدني.