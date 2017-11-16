 شاهد .. وزارة الدفاع الروسية تقع في خطأ فادح.. نشرت “لعبة فيديو” على أنه للجيش الأمريكي بسوريا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 صفر 1439 هجريا, الموافق 16 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إنقاذ طفل احتجز داخل غسالة ملابس في المزاحمية اليوم : إنطلاق فعاليات”ملتقى الشبحة الشبابي شاهد .. وزارة الدفاع الروسية تقع في خطأ فادح.. نشرت “لعبة فيديو” على أنه للجيش الأمريكي بسوريا غارات للتحالف تسقط قتلى في صفوف الميليشيات.. وتعزيزات كبيرة لمنطقة المدفون عادل عزت: المنتخب الألماني طلب مواجهتنا ! الجيش المصري يكشف عن أول صورة للإرهابي الأجنبي بعملية الواحات اليمن..حشد قوات كبيرة لمعركة نقيل بن غيلان.. تمهد الطريق نحو صنعاء شاهد.. المهاجرون يُعرضون للبيع بمزاد علني في ليبيا ! حكم نهائي جديد على “مرشد الإخوان” ترامب يواصل حربه الكلامية ضد كوريا الشمالية: “ديكتاتورية منحرفة تبتز العالم نوويا” الناجون من زلزال إيران في الشوارع .. ومناشداتهم للنظام بلا فائدة ! شاهد.. نصيحة عضو كبار العلماء الشيخ “الشثري” لوزير الحرس الوطني

شاهد .. وزارة الدفاع الروسية تقع في خطأ فادح.. نشرت “لعبة فيديو” على أنه للجيش الأمريكي بسوريا

المناطق - وكالات

قلل الكرملين من أهمية خطأ فادح لوزارة الدفاع الروسية عندما أيدت مزاعمها بأن الولايات المتحدة تتآمر مع تنظيم داعش في سوريا بلقطة من لعبة فيديو.

وقال المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين، ديمتري بيسكوف، الأربعاء، إن “الأخطاء تحدث”، وأضاف أن الجيش الروسي سرعان ما صحح الخطأ وعاقب المذنب.

وكانت وزارة الدفاع دعمت يوم الثلاثاء مزاعمها بأن الولايات المتحدة قامت بحماية مقاتلي تنظيم داعش في سوريا بصور تظهر قافلة من المركبات.

وسرعان ما لاحظ الموقع الإلكتروني المتخصص في التحقيقات “بيلينجكات” أن إحدى الصور جاءت من لعبة الهاتف المحمول “إيه سي-130 غونشيب سيمولاتور”، في حين أن بقية الصور أخذت من فيديو من عام 2016 يظهر غارة جوية عراقية على تنظيم داعش.

ثم قامت الوزارة بإزالة الصور وألقت باللوم في هذا الخطأ على متعهد مدني.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>