اليوم : إنطلاق فعاليات”ملتقى الشبحة الشبابي

تنطلق اليوم الخميس فعاليات”ملتقى الشبحة الشبابي” الذي تنظّمه لجنة التنمية السياحية الفرعية بمركز الشبحة التابع لمحافظة أملج بالتعاون مع صندوق موظفي سابك الخيري “بر” .

وأوضحت اللجنة المنظمة للملتقى أن الفعاليات التي سوف تستمر على مدى يومين تشمل محاضرات ومسابقات وعروض ترفيهية ومتحف الشبحة التراثي ومباريات ومعارض لمكافحة المخدرات ولجنة أصدقاء المرضى والأسر المنتجة,وقد خصص المركز الحضاري لفعاليات الرجال فيما تقام فعاليات النساء في الحديقة العامة بالمركز, ووجهت اللجنة المنظمة الدعوة للجميع للحضور والمشاركة في الفعاليات المختلفة .

وقدم رئيس لجنة التنمية السياحية رئيس مركز الشبحة محمد الرفاعي شكره، وتقديره للأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك علي مايبذله من جهد في خدمة منطقة تبوك ومحافظاتها ومراكزها.

هذا ويحظى الملتقى وأيضاً جميع فعاليات الشبحة بمتابعة دائمة ومستمرة من محافظ أملج زياد البازعي، مقدما الدعوة للجميع للحضور والاستمتاع بفعاليات الملتقى الشبابي والذي سيقام لأول مره بالشبحة، والاستمتاع بالاجواء الرائعة هذه الأيام في الشبحة.