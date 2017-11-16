 إنقاذ طفل احتجز داخل غسالة ملابس في المزاحمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 صفر 1439 هجريا, الموافق 16 نوفمبر 2017 ميلاديا

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إنقاذ طفل احتجز داخل غسالة ملابس في المزاحمية

إنقاذ طفل احتجز داخل غسالة ملابس في المزاحمية
المناطق - الرياض

أنقذ رجال الدفاع المدني مساء اليوم طفلا احتجز داخل نشافة غسالة ملابس في منزل أسرته في حي، بعد أن سقط داخلها بكامل جسده.
وفي التفاصيل أن غرفة العمليات بالدفاع المدني بالمزاحمية تلقت بلاغا عن وجود طفل محتجز داخل غسالة ملابس في منزل أسرته، وعلى الفور باشرت فرق الإنقاذ من وحدة الدفاع المدني في الحادث، وتم إخراج الطفل ذو الثلاثة أعوام دون أن يصاب بأذى، وتم نقله بواسطة الهلال الأحمر للاطمئنان عن صحته.

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