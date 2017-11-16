 “الأرصاد”: لا تقتربوا من “بحيرة السمكة” في جدة ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 صفر 1439 هجريا, الموافق 16 نوفمبر 2017 ميلاديا

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“الأرصاد”: لا تقتربوا من “بحيرة السمكة” في جدة !

“الأرصاد”: لا تقتربوا من “بحيرة السمكة” في جدة !
المناطق_جدة

حذر مدير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في منطقة مكة المكرمة وليد الحجيلي، المصطافين من الاقتراب من بحيرة السمكة وملامسة مياهها، مؤكداً أن التنبيه معني في الإجراء الاحترازي الكافي لحماية العامة حتى تتم معالجة مياه البحيرة، والتخلص منها بالشكل الصحيح.

وبحسب صحيفة “الحياة” أكد الحجيلي أن الهيئة أخذت العينات اللازمة من الموقع لتحليلها، وستعلن عن النتائج فور الانتهاء منها، مضيفاً أن فرق المباشرة الميدانية لتلوث البحيرة أوقفت مقاولي ردم البحيرة وأصدرت مخالفات بيئية في حقهم.

وأوضح أن الهيئة تناقش مع أمانة محافظة جدة الحلول البيئية المثلى لمعالجة مياه البحيرة، والتخلص منها بشكل صحيح قبل الردم، لضمان عدم انتقال المياه الملوثة إلى موقع آخر بري أو بحري من دون معالجة.

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