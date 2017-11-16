 وزير الداخلية التركي: اتخذنا كافة التدابير لمواجهة تهديدات داعش | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 صفر 1439 هجريا, الموافق 16 نوفمبر 2017 ميلاديا

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وزير الداخلية التركي: اتخذنا كافة التدابير لمواجهة تهديدات داعش

وزير الداخلية التركي: اتخذنا كافة التدابير لمواجهة تهديدات داعش
المناطق_وكالات

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن بلاده تتخذ جميع التدابير اللازمة في المناطق الحدودية والمدن الداخلية، من أجل مواجهة التهديدات المحتملة من قبل مسلحي تنظيم داعش الإهابي أو التنظيمات الإرهابية الأخرى.

وذكرت وكالة “الأناضول” أن تصريح الوزير جاء عقب جلسة في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، ردًا على سؤال صحفي عما إذا كان مسلحو داعش الذين تم إجلاؤهم من مدينة الرقة السورية، يشكلون خطرًا على تركيا.
وأكد الوزير التركي أن بلاده تتخذ كافة التدابير اللازمة من أجل مواجهة التهديدات الناجمة عن مسلحي التنظيم و بي كا كا، وحتى الهجرة.

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