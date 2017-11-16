 الأرصاد: طقس مستقر في معظم مناطق المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 صفر 1439 هجريا, الموافق 16 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الأرصاد: طقس مستقر في معظم مناطق المملكة

الأرصاد: طقس مستقر في معظم مناطق المملكة
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أجواءً مستقرة على معظم مناطق المملكة مع ظهور تشكيلات من السحب المنخفضة على مرتفعات جنوب غرب المملكة وتكون الرياح السائدة جنوبية على القطاع الغربي معتدلة السرعة مع زيادة الرطوبة النسبية على السواحل الغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر , شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي و جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.

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