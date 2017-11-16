جدل واسع بعد مقتل أحد المتورطين في فضائح الفيفا

أثار مقتل أليخاندرو ديلهون وهو مسؤول حكومي سابق بالأرجنتين، ارتبط اسمه بفضيحة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جدلاً واسعاً في البلاد، كما دعم فكرة فتح التحقيقات مجدداً حول مزاعم استغلال الأموال العامة في تمويل بث مباريات كرة القدم.

ولقى المحامي أليخاندرو ديلهون (52 عاماً) حتفه أمس الأول الثلاثاء، بعد أن صدمه أحد القطارات في جنوب مدينة بوينس آيرس، حيث تشتبه الشرطة وجهات التحقيق القضائية في أن الوفاة حدثت نتيجة إقدام هذا الشخص على الانتحار، كما أوضحت صحيفتا “كلارين” و”لا ناسيون” الأرجنتينيتان.

واستجوبت الشرطة الأرجنتينية سائق القطار الذي تسبب في مقتل المسؤول السابق، إذ أقر هذا السائق أنه رأى ديلهون يعبر خط السكك الحديدية.

وذكرت صحيفة “لا ناسيون” أن سلطات التحقيق في مدينة لانوس، الواقعة على أطراف بوينس آيرس، التي وقع بها الحادث، اعتبرت الواقعة انتحاراً.

وكشفت “لا ناسيون” أن الرئيس التنفيذي لشركة تورنيوس كومبيتنسياس للتسويق وبث المباريات، أليخاندرو بورزاكو، قد اعترف أمام القضاء الأمريكي أمس بأنه دفع رشى مالية بلغت أربعة ملايين دولار إلى مسؤولين سابقين في حكومة كريستينا كيرشينر، رئيسة الأرجنتين السابقة.

وكان كلا المسؤولين يعملان في برنامج “كرة قدم للجميع” برعاية الحكومة الأرجنتينية والذي كان يمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات كرة القدم الأرجنتينية.

وكان أليخاندرو ديلهون أحد هذين المسؤولين وهو من لقى حتفه في الحادث الذي وقع أمس، بعد ساعات من اعترافات بورزاكو أمام القضاء الأمريكي، وأشار بورزاكو في اعترافاته أن المسؤول الحكومي الأخر الذي تلقى رشى مالية منه يدعى بابلو بالادينو.

وقال بالادينو رداً على هذه الاتهامات في تصريحات لصحيفة “بيرفيل”: برنامج كرة قدم للجميع لم يكن يجري تعاقدات، كان فقط مسؤولاً عن البث.وكان بالادينيو منسقاً للبرنامج المذكور، الذي تخضع نشاطاته لتحقيقات القضاء.

ورغم ذلك، قررت محكمة الموضوع وقف إجراءات التقاضي ضد بالادينيو، إلا أن الاعترافات الجديدة لبورزاكو دفعت بعض نواب البرلمان في الأرجنتين إلى الدعوة إلى فتح تحقيقات جديدة ضد بالادينو.

وقرر بورزاكو، أحد المتهمين الـ42 في فضيحة فساد كرة القدم في أمريكا الجنوبية، في وقت سابق التعاون مع جهات التحقيق في الولايات المتحدة الأمريكية.