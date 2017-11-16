موقع يعرض الفنادق التي احتضنت اعتداءات جنسية لهدف نبيل

أضاف موقع “تريب أدفايزر” الإلكتروني للسفر ميزة جديدة ضمن قائمته من شأنها تحديد الفنادق التي شهدت اعتداءات جنسية سابقة ووضع رموزاً عليها، لحماية النزلاء وزيادة الوعي بهذه الاعتداءات.

وقال الموقع إنه اتخذ الخطوة ضمن استراتيجية جديدة لحماية الزبائن سواء في مجالت الصحة و الأمن والمخاوف المتزايدة من التمييز العنصري.

وأوضح الموقع في بيان رسمي أنه سيقدم إخطارات جديدة ضمن قائمته تتعلق بتقارير عن الصحة والسلامة والأمن والتمييز، وأنها ستقوم بوضع أيقونات تحذيرية بجوار الفنادق التي حدث فيها اعتداءات جنسية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع عاصف من الشكاوى المتعلقة بالاعتداء والتحرش الجنسي، من مسؤولين سياسيين ونجوم هوليوود، أشهرهم المنتج السينمائي الأمريكي هارفي واينستين، الذي اتهمته أكثر من 100 سيدة بالتحرش.

وأوضح الموقع أنه سيضع الرموز خلال الأسبوع الجاري وتعتمد في مرجعيتها سواء على المستخدمين أو وسائل الإعلام، مشيراً إلى أن الرموز التحذيرية ستظل موجودة بجوار الفنادق أو المنتجات السياحية على الموقع لفترة تمتد إلى 3 شهور، طالما المشكلة لا تزال قائمة