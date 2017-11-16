 حارس جزائري يترك ناديه الفرنسي ليتوجه للدوري السعودي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 صفر 1439 هجريا, الموافق 16 نوفمبر 2017 ميلاديا

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حارس جزائري يترك ناديه الفرنسي ليتوجه للدوري السعودي

حارس جزائري يترك ناديه الفرنسي ليتوجه للدوري السعودي
المناطق_وكالات

أعلن ستاد رين المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم فسخ عقد الحارس الدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي بالتراضي.

ولم يشارك مبولحي (31 عاماً) سوى في مباراة واحدة مع الفريق الفرنسي خلال الموسم الحالي.

وذكرت مصادر إعلامية محلية أن مبولحي سينتقل للدوري السعودي دون تحديد وجهته.

ولم يستدع رابح ماجر مدرب الجزائر الجديد مبولحي للتشكيلة التي تعادلت 1-1 مع نيجيريا في آخر مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا العام المقبل أو مواجهة أفريقيا الوسطى الودية أمس الثلاثاء.

وشارك مبولحي في كأس العالم الأخيرة في البرازيل التي تأهل خلالها المنتخب الجزائري إلى دور الـ16 قبل الخسارة أمام ألمانيا.

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