 بسبب شاحن جوال..وفاة مواطن وزوجته و3 من أولاده في القصيم ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 صفر 1439 هجريا, الموافق 16 نوفمبر 2017 ميلاديا

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بسبب شاحن جوال..وفاة مواطن وزوجته و3 من أولاده في القصيم !

بسبب شاحن جوال..وفاة مواطن وزوجته و3 من أولاده في القصيم !
المناطق_بريدة

ذكرت مصادر أنه انتقل إلى رحمة الله تعالى المواطن خالد محفر القحطاني، مساء أمس الأربعاء، بعد مرور أسبوع من حدوث حادثة الحريق التي تعرض لها منزله نتيجة حدوث ماس كهربائي، وذلك بسبب ترك شاحن الهاتف الجوال في حالة الشحن؛ مما تسبب في اندلاع الحريق في المنزل.

ووفقا لـ”المواطن” تسبب الحادث الذي وقع يوم الأربعاء الماضي في وفاة ثلاثة من أبنائه ووالدتهم، ولا يزال طفل رضيع يتلقى العلاج في مستشفى الملك سعود في عنيزة.

يذكر أنه في وقت سابق زار أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل آل سعود المواطن خالد القحطاني؛ للاطمئنان عليه، وأمر بنقله إلى مدينة بريدة لتلقي العلاج اللازم هناك، ولكن كتب له الله اليوم اللحاق بعائلته.

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