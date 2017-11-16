 محكمة مكة تقاضي «المشهر بموظفيها» في مواقع التواصل ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 صفر 1439 هجريا, الموافق 16 نوفمبر 2017 ميلاديا

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محكمة مكة تقاضي «المشهر بموظفيها» في مواقع التواصل !

محكمة مكة تقاضي «المشهر بموظفيها» في مواقع التواصل !
المناطق_جدة

 قالت صحيفة محلية أنه بدأت المحكمة العامة بمكة المكرمة في رفع دعوى ضد المواطن الذي قام بالتشهير بعدد من موظفي المحكمة في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر مقطع يشير فيه إلى تجمع عدد من الموظفين في أحد المكاتب القضائية بالمحكمة وتناول القهوة خلال ساعات الدوام وترك المراجعين.

وبحسب صحيفة «المدينة» وجه القاضي خطابًا إلى النيابة العامة يطالب فيه بالتحقيق مع من قام بعملية تصوير ونشر المقطع بهدف الإساءة لموظفي المحكمة باعتبار أن ما قام به يعد جريمة من الجرائم المعلوماتية وتشهيرًا بموظفي الدولة.

وبينت بعض المصادر أن القاضي طلب من الموظفين الذين وردت صورهم بالمقطع برفع دعاوى فردية مستقلة ضد من قام بعملية التصوير ونشر المقطع، حيث إن ذلك يُعد نوعًا من التشهير خاصة وأن عملية التصوير تمت قبل الساعة الثامنة صباحًا وهي الساعة المحددة لبدء الدوام الرسمي.

وبين رئيس لجنة الموثقين بجدة ونائب رئيس لجنة المحامين بجدة المحامي نبيل قملوان، التشهير عبر مواقع التواصل أو غيره تكون بعض عقوباتها أكثر من سنتين.

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