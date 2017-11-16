مستشفى ضباء يقدم خدماته الطبية لأكثر من 13 الف مراجع الشهر الماضي

قدم مستشفى ضباء العام عبر طوارئ وعيادات المستشفى خدماته خلال شهر اكتوبر الماضي لأكثر من13360مراجع منهم (9575) مراجع تمت خدمتهم في قسم الطوارئ و (3785) مراجع قدمت لهم الخدمات العلاجية في العيادات الخارجية .

وقالت صحة تبوك أن عدد المنومين بالمستشفى بلغ (508) مرض كما بلغت عدد العمليات الجراحية 69 عملية ، في حين بلغت عمليات اليوم الواحد 23 عملية ، فيما تم ولادة 63 مولود وبلغ عدد الفحوصات الاشعاعية 1332 فحص و الفحوصات المخبرية 23682 فحص وذلك خلال نفس الفترة .

ويعد مستشفى ضباء أحد منظومة المستشفيات الحديثة بالمنطقة بسعة 100 سرير وقد أفتتح أواخر العام الماضي .

من جانب آخر وفي نقلة نوعية تهدف (الصحة) من خلالها للوصول إلى كافة الفئات المستهدفة بمختلف شرائحهم، فقد أطلقت الوزارة مؤخراً أول عيادة للمرأة والطفل في المجمعات التجارية، وذلك بمركز حياة مول الرياض، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون بين الصحة والمجتمع، وتقديم الخدمات الصحية وإتاحتها في الأماكن العامة، بالإضافة إلى تقديم الإستشارات الطبية وأنشطة التوعية للمراجعين.

وتشمل مهام هذه العيادة تقديم فحوصات الغربلة، والكشف المبكر عن الأمراض قبل حدوثها، ومنها الفحص البكر عن (سرطان الثدي، سرطان القولون، هشاشة العظام، الضغط)، بالإضافة إلى عمل فحوصات إكلينيكية، وإحالة بعض الحالات التي بحاجة إلى متابعة إلى جهات مرجعية، والتشجيع على أهمية الغذاء الصحي والمتوازن، والحث على الرضاعة الطبيعية، وتوعية النساء، وتقديم المشورة، والتأكد من النمو الطبيعي للطفل وإحالته للجهات المعنية عند الحاجة، والتوعية بأهمية الغذاء الصحي المتوازن للأطفال حسب الفئات العمرية، إلى جانب التوعية بأهمية ممارسة النشاط البدني وتعزيز الصحة .