 مستشفى ضباء يقدم خدماته الطبية لأكثر من 13 الف مراجع الشهر الماضي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 صفر 1439 هجريا, الموافق 16 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مستشفى ضباء يقدم خدماته الطبية لأكثر من 13 الف مراجع الشهر الماضي محكمة مكة تقاضي «المشهر بموظفيها» في مواقع التواصل ! موقع يعرض الفنادق التي احتضنت اعتداءات جنسية لهدف نبيل بسبب شاحن جوال..وفاة مواطن وزوجته و3 من أولاده في القصيم ! حارس جزائري يترك ناديه الفرنسي ليتوجه للدوري السعودي الأرصاد: طقس مستقر في معظم مناطق المملكة جدل واسع بعد مقتل أحد المتورطين في فضائح الفيفا وزير الداخلية التركي: اتخذنا كافة التدابير لمواجهة تهديدات داعش “الأرصاد”: لا تقتربوا من “بحيرة السمكة” في جدة ! تخطت أعمارهم 60 عاماً ..جدل حول وجود 330 ألف موظف أجنبي بالمملكة ترامب لكوريا الشمالية: الوقت ينفد وجميع الخيارات مطروحة على الطاولة إنقاذ طفل احتجز داخل غسالة ملابس في المزاحمية

مستشفى ضباء يقدم خدماته الطبية لأكثر من 13 الف مراجع الشهر الماضي

مستشفى ضباء يقدم خدماته الطبية لأكثر من 13 الف مراجع الشهر الماضي
المناطق_منى الريس
قدم مستشفى ضباء العام عبر طوارئ وعيادات المستشفى خدماته خلال شهر اكتوبر الماضي لأكثر من13360مراجع منهم (9575) مراجع تمت خدمتهم في قسم الطوارئ و (3785) مراجع قدمت لهم الخدمات العلاجية في  العيادات الخارجية .
وقالت صحة تبوك أن عدد المنومين بالمستشفى بلغ (508) مرض كما بلغت عدد العمليات الجراحية 69 عملية ، في حين بلغت عمليات اليوم الواحد 23 عملية ،  فيما تم ولادة 63 مولود وبلغ عدد الفحوصات الاشعاعية 1332 فحص و الفحوصات المخبرية 23682  فحص وذلك خلال نفس الفترة  .
ويعد مستشفى ضباء أحد منظومة المستشفيات الحديثة بالمنطقة بسعة 100 سرير وقد أفتتح أواخر العام الماضي .
من جانب آخر وفي نقلة نوعية تهدف (الصحة) من خلالها للوصول إلى كافة الفئات المستهدفة بمختلف شرائحهم، فقد أطلقت الوزارة مؤخراً أول عيادة للمرأة والطفل في المجمعات التجارية، وذلك بمركز حياة مول الرياض،  حيث تهدف  هذه المبادرة  إلى تفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون بين الصحة والمجتمع، وتقديم الخدمات الصحية وإتاحتها في الأماكن العامة، بالإضافة إلى تقديم الإستشارات الطبية وأنشطة التوعية للمراجعين.
وتشمل  مهام هذه العيادة  تقديم فحوصات الغربلة، والكشف المبكر عن الأمراض قبل حدوثها، ومنها الفحص البكر عن (سرطان الثدي، سرطان القولون، هشاشة العظام، الضغط)، بالإضافة إلى عمل فحوصات إكلينيكية، وإحالة بعض الحالات التي بحاجة إلى متابعة إلى جهات مرجعية، والتشجيع على أهمية الغذاء الصحي والمتوازن، والحث على الرضاعة الطبيعية، وتوعية النساء، وتقديم المشورة، والتأكد من النمو الطبيعي للطفل وإحالته للجهات المعنية عند الحاجة، والتوعية بأهمية الغذاء الصحي المتوازن للأطفال حسب الفئات العمرية، إلى جانب التوعية بأهمية ممارسة النشاط البدني وتعزيز الصحة .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>