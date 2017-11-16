أمير الباحة يؤكد أن توجيه خادم الحرمين الشريفين للوزراء وكبار المسؤولين بالزيارات الدورية لمناطق المملكة

نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بالتوجيه الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله للوزراء بأهمية الزيارات الدوريه لمناطق المملكة ومتابعة أعمال ومشاريع أفرع الوزارات بالمناطق والإلتقاء بالمسؤولين ، مؤكداً سموه أهمية هذا التوجيه الكريم لوقوف الوزراء ميدانياً على سير المشروعات القائمة وتذليل المعوقات وخصوصاً مع المقاولين لرفع وتيرة الإنجاز بالإضافة الى التعرف على واقع الإحتباجات الفعلية ومناقشة ذلك مع مسؤولي المنطقة وتقديم التقارير التشخيصية والعلاجية الآنية والمستقبلية بما يضمن تسارع عجلة التنمية بالمناطق .

وأكد سمو أمير منطقة الباحة أن توجيه سيدي خادم الحرمين الشريفين -أيده الله – للوزراء وكبار المسؤولين يأتي لحرصه وإهتمامه ورعايته -حفظه الله – بالوطن والمواطن والتعرف عن قرب على مستوى الخدمات التي ينشدها المواطن لينعم المواطن في هذه البلاد المباركة بما توفره الدولة من ميزانيات ومشاريع تصب في مصلحة الوطن وأبناءه .

وأضاف سمو أمير الباحة ان التوجيه الكريم من لدن قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين حفظه الله يؤكد ما تبذله الدولة – أيدها الله – من دعم وسخاء على التنمية الشاملة في أنحاء مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها والذي يعكس حرص المقام الكريم على تحسن الإداء والإنجاز في أفرع الوزارات وفق ما خطط له .

وسأل سموه في ختام تصريحه الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لقاء ما يقومان به من عناية ومتابعة وإهتمام ودعم لخدمة الوطن والمواطن في شتى مجالات الحياة .