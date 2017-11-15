 تبرعوا واختفوا .. فاعلو خير يتبرعون بـ3 ملايين للإفراج عن سجناء القصيم ويختفون ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 صفر 1439 هجريا, الموافق 16 نوفمبر 2017 ميلاديا

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تبرعوا واختفوا .. فاعلو خير يتبرعون بـ3 ملايين للإفراج عن سجناء القصيم ويختفون !

تبرعوا واختفوا .. فاعلو خير يتبرعون بـ3 ملايين للإفراج عن سجناء القصيم ويختفون !
المناطق_متابعات

تسبب اختفاء وصعوبة الوصول إلى متبرعين تحت اسم «فاعل خير» في عدم وصول 3 ملايين ريال لحملة محافظة عنيزة بمنطقة القصيم للإفراج عن السجناء، والتي نظمت تحت شعار عيدنا مع أهلنا نهاية رمضان الماضي على شرف محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم.

وكشف مدير لجنة جمعية تراحم لرعاية السجناء بعنيزة عبدالرحمن الجوهر أنه تم إعلان وصول 7 ملايين ريال في يوم الحملة بتاريخ 27 من شهر رمضان، ولم يصل إلى اللجنة سوى 4.6 ملايين ريال، وجرى إعلان وصول المبالغ من قبل مشاهير السناب من بعض المتبرعين تحت اسم «فاعل خير»، ولم نتمكن من الوصول إلى فاعلي الخير الذين لم يدفعوا باقي المبلغ بسبب عدم ضبط السنابين لهم.

يذكر أنه جرت الحملة بطريقة شعبية، ليقوم مشاهير برنامج مواقع التواصل الاجتماعي «سناب شات» بجمع التبرعات، وشحذ همم رجال الأعمال وأهالي المنطقة والشركات والجمعيات الخيرية عن طريق اتصال بعضهم بالتجار، الأمر الذي جعل كثيرا منهم يعلنون عن وصول مبالغ دون قيد اسم المتبرع بالكشوفات.

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