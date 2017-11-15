 شقيقان يقطعا ١٠٠٠ كيلو على دراجة هوائية دعماً للجنود البواسل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 صفر 1439 هجريا, الموافق 16 نوفمبر 2017 ميلاديا

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شقيقان يقطعا ١٠٠٠ كيلو على دراجة هوائية دعماً للجنود البواسل

شقيقان يقطعا ١٠٠٠ كيلو على دراجة هوائية دعماً للجنود البواسل
المناطق_عادل الزهراني

ينطلق شقيقان على دراجاتهما الهوائية يوم الأحد القادم من مركز القريع ببني مالك باتجاه العاصمة الرياض، في رحلة برية يهدفون من خلالها دعماً للجنود البواسل.
وقال موسى احمد المالكي أن شقيقيه خالد احمد سالم الشباني المالكي  وحميد احمد سالم الشباني المالكي سينطلقان يوم الأحد من مركز القريع ببني مالك إلى مدينة الرياض  عبر دراجاتهما الهوائية تحت شعار ( ولاء وطاعة ودعم لجنودنا البواسل ) لافتاً إلى أته سيرافقهم بسيارته الخاصة أثناء الرحلة مبيناً أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية بخصوص هذه الرحلة.

وأضاف المالكي أن هذه المبادرة بمتابعة واهتمام من محافظ ميسان عبدالله بن حسن الفيفي ورئيس مركز القريع بني مالك الاستاذ محمد بن مسعد الحكمي وكذلك رشيد بن مساعد المالكي شيخ قبيلة بني عاصم لافتاً إلى أنه من المنتظر أن تستغرق رحلة شقيقيه الذي يقطعا فيها نحو ١٠٠٠ كيلو متر، اسبوعاً حاملين معهما معاني ورسائل الحرص والتكاتف لحماية الوطن الغالي.ان يقطعا ١٠٠٠ كيلو على دراجة هوائية دعماً للجنود البواسل
مكة المكرمة –
ينطلق شقيقان على دراجاتهما الهوائية يوم الأحد القادم من مركز القريع ببني مالك باتجاه العاصمة الرياض، في رحلة برية يهدفون من خلالها دعماً للجنود البواسل.
وقال موسى احمد المالكي أن شقيقيه خالد احمد سالم الشباني المالكي  وحميد احمد سالم الشباني المالكي سينطلقان يوم الأحد من مركز القريع ببني مالك إلى مدينة الرياض  عبر دراجاتهما الهوائية تحت شعار ( ولاء وطاعة ودعم لجنودنا البواسل ) لافتاً إلى أته سيرافقهم بسيارته الخاصة أثناء الرحلة مبيناً أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية بخصوص هذه الرحلة.
وأضاف المالكي أن هذه المبادرة بمتابعة واهتمام من محافظ ميسان عبدالله بن حسن الفيفي ورئيس مركز القريع بني مالك الاستاذ محمد بن مسعد الحكمي وكذلك رشيد بن مساعد المالكي شيخ قبيلة بني عاصم لافتاً إلى أنه من المنتظر أن تستغرق رحلة شقيقيه الذي يقطعا فيها نحو ١٠٠٠ كيلو متر، اسبوعاً حاملين معهما معاني ورسائل الحرص والتكاتف لحماية الوطن الغالي.

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