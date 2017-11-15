«عمر خريبين» مرشح الهلال الأبرز لتحقيق جائزة أفضل لاعب في آسيا 2017

بات مهاجم نادي الهلال السعودي المحترف السوري عمر خريبين المرشح الأبرز لنيل جائزة افضل لاعب في آسيا لعام 2017م وذلك نظير ماقدمه اللاعب مع المنتخب السوري على الصعيد الدولي و ماقدمه مع نادي الهلال في بطولة دوري أبطال اسيا.

و يأتي عمر خريبين في صدارة هدافي دوري ابطال اسيا بـتسعة اهداف بالتساوي مع النجم البرازيلي لاعب شنقهاي هولك.

ولا زالت الفرصة أكبر لصالح السوري خريبين لنيل الجائزة خصوصاً وأن الهلال سيلعب النهائي امام اوراوا الياباني و بإمكان اللاعب الانفراد بصدارة الهدافين و تحقيق جائزة افضل لاعب آسيوي لعام 2017م كأول لاعب يحققها في تاريخ الكرة السورية.

يذكر أن هناك ثلاثة لاعبين من الهلال سبقوا وأن حققوها هم نواف التمياط عام 2000 وياسر القحطاني عام 2007م وناصر الشمراني عام 2014 و على مستوى اللاعبين السعوديين فقد تم تحقيق الجائزة 8 مرات.