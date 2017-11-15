 بالفيديو…أروقيت الجواد السعودي يحطم عرش الخيل البريطانية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 صفر 1439 هجريا, الموافق 16 نوفمبر 2017 ميلاديا

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بالفيديو…أروقيت الجواد السعودي يحطم عرش الخيل البريطانية

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حقق الجواد السعودي أروقيت العديد من الجوائز العالمية في سبق الخيل بعد فوزه بـ كأس دبي العالمي والبالغ مكافاءته 10 مليون دولار، لصاحبه الأمير  خالد بن عبدالله.
وأضاف  في سجله المشرف قبل فترة  الفوز بسباق البيكسس وكسر عرش خيل أمير بريطانيا (كليفونيا كروم)
قيمة المكافاءة 12 مليون جنيه استرليني

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