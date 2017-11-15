وزير الصحة يؤكد دور الإعلام في تعزيز الوقاية وتوعية المجتمع بجميع الجوانب المتعلقة بالصحة

أكد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن ” الصحة ” تعمل على تغيير أنماط الحياة بهدف تعزيز الوقاية من الأمراض.

وقال معاليه خلال مشاركته أمس، في اللقاء المفتوح ضمن ملتقى “الصحة والإعلام… شركاء في مواجهة التحديات الصحية”، إن الجميع يدرك أن للإعلام دور مهم جداً في توعية المجتمع بجميع الجوانب المتعلقة بالصحة، ولذلك نحن نعمل مع الإعلام يداً بيد لتغيير أنماط الحياة، حيث أصبحت حركة الناس قليلة جداً بسبب اعتمادهم على الأجهزة أكثر من الاعتماد على أنفسهم.

وأضاف الدكتور الربيعة : أن لدى الصحة حالياً حملة التطعيم ضد الأنفلونزا وهذه مهمة جداً، وحملة المشي، وتشاركنا مختلف وسائل الإعلام في تلك الحملات وغيرها، وتقوم بدور كبير وداعم للصحة لتعزيز الوقاية وتفعيل أنماط الحياة الصحية.

وتابع معاليه قائلاً : إن القطاع الصحي يواجه تحديات كبيرة، ولكن – الحمد لله – يوجد في الصحة كفاءات متميزة، وهذا الأمر أسهم في اتخاذ القرار لما ينبغي أن يتم ويعمل في الوزارة، كما توجد جوانب إيجابية في الصحة وفي المقابل هناك تحديات وجوانب أخرى بحاجة إلى تطوير، فإذا نظرنا إلى المستشفيات المتخصصة في المملكة، وتكلمنا عن زراعة الأعضاء وعلاج الأمراض المستعصية وغيرها فإن المملكة تأتي في المرتبة الأولى في المنطقة، وكذلك الأمر بالنسبة للمستشفيات، وهناك تطور كبير في القطاع الصحي، ولكن نريد أن نسهل وصول الناس إلى المنشآت الصحية بكفاءة عالية، وهذا هو التحدي الكبير الذي نعمل في الصحة على تحقيقه، إضافة إلى جعل الصحة نمط عام لسلوك المجتمع ” .