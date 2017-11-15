 الرئيس اليمني : إيران راعية للإرهاب ونخوض معركة مصيرية بدعم من التحالف العربي لإنهاء الانقلاب المدعوم منها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 صفر 1439 هجريا, الموافق 16 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الرئيس اليمني : إيران راعية للإرهاب ونخوض معركة مصيرية بدعم من التحالف العربي لإنهاء الانقلاب المدعوم منها

الرئيس اليمني : إيران راعية للإرهاب ونخوض معركة مصيرية بدعم من التحالف العربي لإنهاء الانقلاب المدعوم منها
واس - بون

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إن إيران ترعى الإرهاب بالشرق الأوسط والعالم أجمع فيما بلاده وبدعم من التحالف العربي لا تزال تخوض معركةً مصيرية للحفاظ على الشرعية والمرجعيات الوطنية واستعادة الدولة بعد انقلاب المليشيات المدعومة من طهران.
وأكد هادي في كلمته التي القاها خلال مشاركته في أعمال قمة كوب 23 للمناخ التي تستضيفها مدينة بون الألمانية،وأوردتها وكالة الأنباء الرسمية أن اليمن تواجه تحديات بيئية كبيرة أبرزها زيادة معدلات الجفاف والتصحر وتغير أنماط هطول الأمطار وارتفاع معدل وشدة العواصف والكوارث الطبيعية.
وأشار إلى أن ذلك أسهم في زيادة انتشار الأمراض والأوبئة الصحية في حين تتعرض المحميات الطبيعية في اليمن لتهديدات تؤثر سلبا على تنوعها الحيوي ومنها محمية جزيرة سقطرى المدرجة في قائمة التراث العالمي .
وأوضح الرئيس اليمني، أن محمية سقطرى قد تعرضت للعديد من العواصف الطبيعية بسبب التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وهي بحاجة لبرامج تقييم الأضرار والمحافظة على تنوعها الحيوي والفريد.

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