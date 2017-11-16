انطلاق الحملة الأمنية لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ‏في حائل

بتوجيهات كريمة من مقام وزارة الداخلية وإشراف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني وبمتابعة من سعادة اللواء عثمان بن عبدالعزيز المحيميد مدير شرطة منطقة حائل رئيس اللجنة الأمنية بالمنطقة بدأت الجهات الأمنية بمنطقة حائل حملاتها الميدانية المشتركة اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 26 – 2 – 1439هـ , لضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود من الوافدين أو الناقلين أو المشغلين أو المؤوين وستطبق بحق الجميع العقوبات المنصوص عليها نظاما.

ودعت الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين النظاميين إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تمنع التعامل مع مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو إيوائهم أو نقلهم أو تشغيلهم أو تقديم الدعم لهم، وأن الجهات الأمنية ستطبق العقوبات المنصوص عليها نظاماً بحدها الأعلى بحق هؤلاء المخالفين (مواطنين ومقيمين).

كما أهابت بالتعاون مع الجهات الأمنية والمشاركة والإبلاغ عن المخالفين أو من يقدم لهم الدعم وذلك بالاتصال على هاتف رقم(999) والتعاون لتحقيق شعار الحملة (وطن بلا مخالف).



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