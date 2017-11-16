 خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الخارجية الفرنسي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 صفر 1439 هجريا, الموافق 16 نوفمبر 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الخارجية الفرنسي

خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الخارجية الفرنسي
واس ـ الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، معالي وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.
وفي بداية الاستقبال نقل معاليه لخادم الحرمين الشريفين تحيات فخامة الرئيس ايمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، فيما أبدى الملك المفدى تحياته لفخامته.
كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا، وبحث الأوضاع في المنطقة.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وسفير فرنسا لدى المملكة فرانسوا غويات.

 

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