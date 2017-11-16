 تمديد المرحلة الانتقالية لاستكمال متطلبات تأهيل المقيّمين المعتمدين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 صفر 1439 هجريا, الموافق 16 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تمديد المرحلة الانتقالية لاستكمال متطلبات تأهيل المقيّمين المعتمدين خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الخارجية الفرنسي انطلاق الحملة الأمنية لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ‏في حائل الرئيس اليمني : إيران راعية للإرهاب ونخوض معركة مصيرية بدعم من التحالف العربي لإنهاء الانقلاب المدعوم منها وزير الصحة يؤكد دور الإعلام في تعزيز الوقاية وتوعية المجتمع بجميع الجوانب المتعلقة بالصحة وكيل وزارة الداخلية يرأس وفد وزارة الداخلية المشارك في أعمال الاجتماع الأول للجنة السعودية الإمارتية المشتركة بالفيديو…أروقيت الجواد السعودي يحطم عرش الخيل البريطانية وزير الخارجية الفرنسي يعلن قبول سعد الحريري لدعوة زيارة فرنسا «الزكاة والدخل» تطلق مركز الاتصال الموحد للعملاء لاستقبال الاستفسارات جلسة حوارية لتجارية غرفة القصيم تنقل التجارب والخبرات بين جيلين. «عمر خريبين» مرشح الهلال الأبرز لتحقيق جائزة أفضل لاعب في آسيا 2017 «رايتس ووتش»: جيش ميانمار يرتكب جرائم اغتصاب واسعة ضد الروهينجا

تمديد المرحلة الانتقالية لاستكمال متطلبات تأهيل المقيّمين المعتمدين

تمديد المرحلة الانتقالية لاستكمال متطلبات تأهيل المقيّمين المعتمدين
واس - الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تمديد المرحلة الانتقالية لاستكمال متطلبات التأهيل للمقيمين المعتمدين للحصول على درجة الزمالة قبل نهاية عام 2023م، وذلك بعد موافقة معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، سعيًا منها لتحسين البيئة العملية والتنظيمية لمهنة التقييم ورفع المهنية لدى الممارسين بما يعزز العدالة والشفافية في السوق، كما أصدر معاليه موافقته على بعض التعديلات في اللوائح التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين بناء على ما رفعه مجلس الإدارة في اجتماعه السادس عشر.
وتأتي أبرز التعديلات بحصر ممارسة مهنة التقييم على المنشآت المرخصة، وإضافة عضوية “ممارس” إلى العضويات الأساسية التي تمنحها الهيئة، التي تهدف إلى إشراك أصحاب الخبرات العريقة بهذه المهنة ومشاركتها مع أعضاء الهيئة، حيث سُتمنح هذه العضوية لمن لديه خبرة في التقييم العقاري لـ 25 عاماً قبل نفاذ نظام المقيمين المعتمدين ويجتاز الاختبار المخصص لهذه العضوية.
وأكد الأمين العام للهيئة المكلف المهندس سلطان الجريس ، أن الهيئة تعمل على تأهيل الممارسين لمهنة التقييم وفق المعايير المعتمدة ورفع مستوى المهنية لديهم ليمارسوا مسؤولياتهم بمهنية ونزاهة واستقلالية .
وأبان الجريس ، أن الهيئة قررت مؤخراً تخفيض المقابل المالي لحساب المنشأة في خدمات قيمة الإلكترونية وذلك تحفيزاً لأعضاءها ، ويستطيع من خلالها المقيّم المعتمد رفـع ملخصات تقارير التقييم الصادرة عن منشأته، وذلك لاحتساب ساعات الخبرة له، وللمقيّمين العاملين في منشـأته، والمتدربـين لديه من الأعضاء المنتسبين والطلاب ، مشيراً إلى أن الهيئة قدمت حتى الآن 290 دورة متخصصة في التقييم حضرها أكثر من 7300 متدرب، كما أنهت مؤخراً برنامج تدريب المدربين في التقييم العقاري بالتعاون مع مجلس المقيمين الماليزي بمشاركة 20 مدرباً، واستمر على مدى سنتين وقُدم فيه 300 ساعة تدريبية، كما منحت عضويتها لـ 988 شخصًا في تقييم العقار وتقييم المنشآت الاقتصادية ويستطيعون ممارسة أعمال التقييم تحت الشركات المرخصة .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>