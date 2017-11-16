 نائب أمير منطقة مكة المكرمة يلتقي رئيس وأعضاء الجمعية الوطنية للمتقاعدين بجدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 صفر 1439 هجريا, الموافق 16 نوفمبر 2017 ميلاديا

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نائب أمير منطقة مكة المكرمة يلتقي رئيس وأعضاء الجمعية الوطنية للمتقاعدين بجدة

نائب أمير منطقة مكة المكرمة يلتقي رئيس وأعضاء الجمعية الوطنية للمتقاعدين بجدة
المناطق ـ جدة

التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر في مقر الإمارة بجدة، رئيس وأعضاء الجمعية الوطنية للمتقاعدين بجدة والذين قدموا لسموه نبذة عن البرامج المستقبلية للجمعية.
واطلع الأمير عبدالله بن بندر على خطط الجمعية وأهدافها الرامية للعناية بالأوضاع الصحية والترفيهية والثقافية للمتقاعدين، وإنشاء وحدة لجمع المعلومات عن مؤهلاتهم وخبراتهم بغرض الاستفادة منها، كذلك
الاهتمام بالبحوث والدراسات المتعلقة بالمتقاعدين والمشاركة في اللقاءات والندوات والمؤتمرات العلمية والمهنية ذات العلاقة ، وإيجاد صلة بين الراغبين منهم في العمل والجهات الراغبة في الاستفادة من معارف وخبرات المتقاعدين.

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