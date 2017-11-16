نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستعرض خطط وإنجازات لجنة تنمية الخدمات والمرافق التابعة لمجلس المنطقة

استعرض نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر في مقر الإمارة بجدة، خطط وإنجازات لجنة تنمية الخدمات والمرافق التابعة لمجلس المنطقة.

واستمع الأمير عبدالله بن بندر لدى استقباله رئيس وأعضاء اللجنة ، إلى شرح عن أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية والخطط المدرجة للمرحلة المقبلة، والتي تكرس جهودها على بحث ودراسة الوضع الخدمي للمنطقة وكيفية رفع مستوى الخدمات في جميع محافظات المنطقة، وتطوير أداء الخدمات الصحية والتعليمية والبلدية والكهرباء والمياه والصرف الصحي وجميع الخدمات المقدمة للمواطن بما في ذلك المساجد والأوقاف بالمنطقة، إضافة إلى وضع مؤشرات أداء للجهات الخدمية، واقتراح مشاريع لتطوير الخدمات المقدمة للأهالي.