 الإسكان : نسعى لاستقطاب أفضل الممارسات العالمية في مجال تقنيات البناء الحديثة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 صفر 1439 هجريا, الموافق 16 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يهنئ الرئيس الصيني بنجاح المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي الهيئة الملكية تستثمر نجاحها في ترشيد الاستهلاك بتنظيم مؤتمر الجبيل لإدارة الطاقة “بر بلجرشي” تودع أكثر من مليون ريال في حسابات المستفيدين منها تقنية الاحساء تؤهل 100 متدرب في صناعة توليد الأفكار الإبداعية المملكة تسجل مشاركتها  الأولى في مؤتمر الجمعية الدولية للمؤتمرات والملتقيات (ايكا) وتنضم الى عضويتها محافظ البدع يرأس لجنة الدفاع المدني استعدادا لموسم الامطار دراسة: الانتخابات التشريعية تحدث تغييراً جوهرياً على مستوى الخريطة الحزبية في المغرب الإسكان : نسعى لاستقطاب أفضل الممارسات العالمية في مجال تقنيات البناء الحديثة الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير تكرم الأستاذ سعيد عرفج بمناسبة تقاعده ضمن خطة هيئة السياحة في حمايتها والتعريف بها … صيانة وتسوير وتبتير ولوحات ل٦٨ موقعا أثريا وتراثيا بمنطقة عسير السعودية وماليزيا تؤسسان لتعاون جديد في مجال السياحة والعمرة 1726 مستفيد من حملة التطعيم ضد الإنفلونزا بجامعة القصيم

الإسكان : نسعى لاستقطاب أفضل الممارسات العالمية في مجال تقنيات البناء الحديثة

الإسكان : نسعى لاستقطاب أفضل الممارسات العالمية في مجال تقنيات البناء الحديثة
واس - الرياض

أكّد المشرف العام على برنامج الابتكار وتقنيات البناء بوزارة الإسكان محمد بن فيصل بن معمر أن استراتيجية مباردة الابتكار وتقنيات البناء ترتكز على خمسة أهداف رئيسية تتمثل في السعر المناسب، والجودة العالية، وسرعة الإنجاز، وتوليد الوظائف وتعزيز المحتوى المحلي، مبيّناً أن جميع هذه الأهداف تصب في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وأوضح بن معمر خلال ورقة عمل قدمها في منتدى أسبار الدولي بالرياض أمس، أن الاستفادة من التجارب العالمية باستخدام تقنيات البناء الحديثة تُعد أحد أهم الحلول لتحقيق أهداف الوزارة، لافتاً إلى أن استخدام وسائل البناء التقليدية في تشييد المنازل تستغرق في حدود 400 يوم، فيما يمكن اختصار ذلك الوقت من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة.
وأشار إلى أن العديد من دول العالم المتقدمة شرعت في استخدام تلك التقنيات في بناء المنازل منذ زمن، حيث انتهت من استخدام الجيل الثالث من هذه التقنية، وهي في طريقها لتطوير الجيل الرابع من الصناعة أو ما يعرف بـ”إنترنت الأشياء”، مشدداً على أن قطاع البناء في المملكة لا يزال معتمداً على الطرق التقليدية أو تقنيات الجيل الأول التي تتم بطرق تقليدية، في الوقت الذي يمكننا الاستفادة من تلك التقنيات من خلال التجارب العالمية بشكل أفضل.
وأكّد بن معمر أنه في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص يجري العمل حالياً على إنشاء 30 ألف وحدة سكنية بتقنيات البناء ضمن مشاريع البيع على الخارطة التي أُعلن عنها مسبقاً، مضيفاً:” نسعى أن يكون أول تبني حقيقي لتقنيات الجيل الثالث الـ 3D modular في العام القادم 2018، والتي بدورها ستخلق العديد من الوظائف للشباب والشابات السعوديين من استخدام هذه التقنية حيث أن 80% من أعمال البناء تكون في المصانع تحت ظروف مهيأة ومناسبة للعمل، كما يجري حالياً تبنّي أساليب بناء مستقبلية مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد (3D modular) وعلوم الروبوت وذلك لتمهيد الطريق لتقنيات الجيل الرابع”، منوهاً إلى أن هذه التقنيات تعتمد على معايير جودة عالية وسرعة في الانجاز إضافة إلى الدور المهم لدخول مثل هذه التقنيات في توليد الوظائف، كما أنها تلتزم إضافة إلى الجودة العالية بتحقيق السعر المناسب للقدرة الشرائية للمواطن.
وأشار المشرف العام على برنامج الابتكار وتقنيات البناء بوزارة الإسكان إلى أنه في إطار الجهود المتواصلة، يجري جلب أفضل التقنيات العالمية في هذا المجال من خلال التواصل مع المصنّعين والمطورين حول العالم، وذلك للدخول إلى السوق السعودي، ما ينعكس بشكل كبير على تلبية احتياجات المستفيدين من الدعم السكني، كما أوجدت الأنظمة والتشريعات التي تضمن الجودة العالية والسعر المناسب.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>