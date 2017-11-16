محافظ البدع يرأس لجنة الدفاع المدني استعدادا لموسم الامطار

بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك ، رأس محافظ البدع ياسر بن عمار الحقباني ظهر اليوم الخميس اجتماع لجنة الدفاع المدني الفرعية بالمحافظة بحضور مديري الإدارات والمكاتب الحكومية والقطاعات العسكرية والشركات العامة لمناقشة الاستعدادات لموسم الامطار ، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر المحافظة.

وبدأ الاجتماع بكلمة للمحافظ رحب فيها بالحضور وتطرق من خلالها إلى أهمية سلامة المواطن والمقيم والممتلكات وتسخير الإمكانيات لتوفير الأمن والسلامة إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر أعزهم الله الحريصين كل الحرص على راحة وسلامة وأمن المواطن والوطن والمقيم.

وبعدها ناقش المجتمعون عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ،التي من أبرزها التأكيد على جميع الجهات بأهمية تنفيذ خطة الطوارئ ورفع جاهزية الاستعداد والعمل على تهيئة كافة الإمكانيات المتوفرة ، والتأكيد على بلدية البدع بصيانة الكباري والعبارات ومجاري تصريف مياه السيول والتأكد من كفاءة عملها وإزالة العوائق بها وكذلك التنسيق بين الزراعة والبلديات والطرق وإزالة مايتسبب في تجمع مياه الأمطار ويجعها تشكل خطر على سلامة المواطنين وتوزيع المعدات والآليات وفرق العمل حسب الحاجة وإصلاح الطرق أولاً بأول وتمركز الدوريات الأمنية وتنظيم السير من قبل الشرطة والمرور كلا حسب اختصاصه.