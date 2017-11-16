المملكة تسجل مشاركتها  الأولى في مؤتمر الجمعية الدولية للمؤتمرات والملتقيات (ايكا) وتنضم الى عضويتها

سجلت المملكة العربية السعودية مشاركتها الاولى في المؤتمر السنوي الـ(56) للجمعية الدولية للمؤتمرات والملتقيات (ايكا) في عقد في مدينة براغ بجمهورية التشيك خلال الفترة 12 – 15 نوفمبر 2017م، ممثلة بالبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات وياتي ذلك متزامنا مع صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 25/2/1439هـ الذي يمكن البرنامج من الانظمام الى الجمعيات والمنظمات الدولية المختصة بصناعة الاجتماعات.

وأوضح المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المهندس طارق بن عبدالرحمن العيسى, ان مؤتمر الجمعية متخصص شارك فيه أكثر من (1300) مسؤول يمثلون قادة صناعة الاجتماعات في أكثر من (80) دولة. وعقد مسؤولي البرنامج اجتماعات مع كبار المسؤولين المشاركين في المؤتمر، و بحث فرص التعاون والاستثمار في صناعة الاجتماعات السعودية للاستفادة من قواعد بيانات الجمعية التي تحتوي على أكثر من (20) الف اجتماع ومؤتمر دوري تعقده المنظمات الدولية.​

​واضاف العيسي ,ان البرنامج يسعى الى الاشتراك بعضوية المزيد من المنظمات والجمعيات الدولية المختصة بالمعارض والمؤتمرات والتي ستعزز قدرات البرنامج في استقطاب المؤتمرات والاجتماعات وفعاليات الاعمال الدولية لتقام في المملكة.