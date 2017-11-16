تقنية الاحساء تؤهل 100 متدرب في صناعة توليد الأفكار الإبداعية

اختتمت الكلية التقنية بالأحساء متمثلة بمركز الموهوبين ثلاث دورات لرعاية الموهوبين شارك فيها (100) متدرباً من مختلف الأقسام والتخصصات ، واشتملت الدورات التي نفذت على مدار ثلاثة أيام على دورة من فكرة إلى مشروع (التفكير الإبداعي) للمهندس فوزي العيسى، دورة مقدمة في تطبيقات الروبوتات للمهندس خالد اليمني ، ودورة صناعة توليد الأفكار الإبداعية (صناعة الإبداع) للأستاذ يوسف الرويشد.

وأشار رئيس مركز الموهوبين المهندس محمد بن خالد الشريدي بأن الهدف من برنامج دورات الموهبين هو تجهيز واستعداد المتدربين لمسابقة الابتكارات وكذلك اكتشاف مجموعة جديدة من المبتكرين وصقل مواهبهم، من خلال استقطاب مدربين متمكنين لتنفيذ هذه الدورات بشقيها النظري والتطبيقي.

وأضاف الشريدي بأن مركز الموهوبين الذي يأتي ضمن لجان مركز النشاط بالكلية يحظى بدعم كبير من عميد الكلية الأستاذ عادل بن عبدالله المحبوب ، ومتابعة وكيل الكلية لخدمات المتدربين الأستاذ غازي العيد ، ووكيل الكلية للتدريب الأستاذ خالد الدوغان ، ووكيل الكلية للجودة الأستاذ صالح الرزيحان ، حيث يهدف المركز لتنمية قدرات المتدربين والإسهام في تطويرها من خلال البرامج الإثرائية والمشاركة في المناسبات والمسابقات الداخلية والخارجية، كما يعمل على نشر ثقافة الابتكار والإبداع في المجتمع .