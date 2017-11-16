“بر بلجرشي” تودع أكثر من مليون ريال في حسابات المستفيدين منها

قامت جمعية البر الخيرية ببلجرشي اليوم الخميس بتغذية حسابات المستفيدين لديها، البالغ عددهم ( 1055 ) أسرة مستفيدة وذلك بمبلغ إجمالي ( 1.131.302 ) ريال .

وقد شملت هذه المساعدة جميع الفئات من الأسر الفقيرة وأسر السجناء والأيتام والنازحين (الدفعة الثانية لعام 2017 م) والأسر المكفولة وكفالة الأيتام الخاصة ( الدفعة الرابعة 1438هـ) بمبلغ ( 347102 ) ثلاثمائة وسبعة و أربعون ألفا ومائة وريالان فقط لا غير .

وأوضح أمين عام الجمعية الأستاذ علي بن أحمد الرفيدي أن الجمعية تحرص على إيداع المخصصات المالية بشكل منتظم في حسابات المستفيدين من الأسر المسجلة بالجمعية وذلك لسد احتياجاتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأكد أن الجمعية تقوم بتسخير التقنية الحديثة في خدماتها المقدمة للمستفيدين حيث يتم تحويل المخصصات المالية بنظام التحويل السريع عبر الحسابات البنكية وبطاقات البركة وذلك لتخفيف المشقة والعناء على الأسر المستفيدة بحكم كبر السن أو عدم توفر المواصلات لهم للحضور إلى مقر الجمعية لاستلام مخصصاتهم المالية.

كذلك قامت الجمعية مؤخرا بتدشين موقعها الالكتروني الجديد ( www.baljurashiber.sa ) الذي يحتوي على بوابة الخدمات الإلكترونية لتسهيل إجراءات تحديث بيانات المستفيدين ومعاملاتهم في الجمعية