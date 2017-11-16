 الهيئة الملكية تستثمر نجاحها في ترشيد الاستهلاك بتنظيم مؤتمر الجبيل لإدارة الطاقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 صفر 1439 هجريا, الموافق 16 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الهيئة الملكية تستثمر نجاحها في ترشيد الاستهلاك بتنظيم مؤتمر الجبيل لإدارة الطاقة

الهيئة الملكية تستثمر نجاحها في ترشيد الاستهلاك بتنظيم مؤتمر الجبيل لإدارة الطاقة
المناطق - الجبيل الصناعية

بدأت الهيئة الملكية في انشاء برنامج لإدارة الطاقة نهاية عام 2015 والذي يهدف الى ضبط الاستهلاك بما لايؤثر على الخدمة المقدمة ووضع الخطط التي تضمن وقف الهدر من خلال الممارسات التشغيلية .حيث  حقق‏  البرنامج  هذا العام  انخفاضاً كبيراً في النسبة المتوقعة لاستهلاك مدينة الجبيل الصناعية للطاقة الكهربائية بواقع 12%   مقارنة بالفترة المماثلة من عام  2016 . وذلك بتطبيقه لإجراءات وتوصيات برنامج ادارة الطاقة التي ساهمت في تخفيض الاستهلاك  متمثلة في إعادة ضبط أوقات تشغيل أجهزة التكييف، ضبط درجات حرارة التكييف، و إعادة ضبط أوقات تشغيل الإنارة الخارجية للمواقف والساحات. اضافة الى الاستثمار في المشاريع الرأسمالية التي تحقق كفاءة الاستهلاك مثل استخدام انظمة التحكم والمراقبة والإدارة لأجهزة التكييف والإنارة في المدارس والمساجد، رفع كفاءة اضاءة الطرق الرئيسية والفرعية والميادين والساحات، واستخدام الخلايا الضوئية. ايضا استمرار برامج صيانه منتظمة و التي تحقق كفاءة استخدام المعدات والأجهزة وتطيل عمرها الافتراضي، بنسبة 5% مقارنه بغياب أي برامج صيانه

ومن هذا المنطلق  تستعد الهيئة الملكية بالجبيل  لتنظيم مؤتمر الجبيل لإدارة الطاقة والمعرض المصاحب خلال الفترة 17-18 ربيع الاول 1439 هـ الموافق 5 – 6 ديسمبر 2017  بمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الحضاري بمدنية الجبيل الصناعية .

حيث سيحدد المؤتمر الأطر والاستراتيجيات في  إدارة الطاقة والتجارب الناجحة في ترشيد الاستهلاك من خلال العديد من الجلسات واوراق العمل  وورش العمل المصاحبة لأعمال المؤتمر وذلك لأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتحديد الاستهلاك الامثل للطاقة.

الجدير بالذكر أنه تم إطلاق موقع الكتروني للمؤتمر يضم آخر التحديثات (يمكن الوصول له من خلال الرابط   www.JubailEnergy.com

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