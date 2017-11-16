 “الغذاء والدواء” تحذّر من استهلاك مياه “روكان” و “الدار “ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 صفر 1439 هجريا, الموافق 16 نوفمبر 2017 ميلاديا

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“الغذاء والدواء” تحذّر من استهلاك مياه “روكان” و “الدار “

“الغذاء والدواء” تحذّر من استهلاك مياه “روكان” و “الدار “
واس - الرياض

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من استهلاك مياه “روكان” ومياه “الدار” ذات الأحجام 200 و 330 و 600 مل، التي ينتجها مصنع مياه الدار للمياه والعصائر والبلاستيك في المدينة المنورة، لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة البرومات.
وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني www.sfda.gov.sa ، أنها سحبت عينات من مياه الشرب المعبأة المنتجة محلياً خلال الفترة الماضية ولعدة دفعات من تواريخ إنتاج مختلفة وأحجام متنوعة، لتحديد مدى مطابقتها للمواصفة القياسية الخليجية “مياه الشرب المعبأة” التي حددت النسبة القصوى المسموح بها من مادة البرومات بـ 10 أجزاء في البليون، حيث أوضحت نتائج التحاليل المخبرية لعينات من مياه روكان ومياه الدار ذات الأحجام 200 و 330 و 600 مل المنتجة من مصنع مياه الدار للمياه والعصائر والبلاستيك في المدينة المنورة تجاوزها الحدود القصوى المشار إليها.
وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك هذه المنتجات والتخلّص مما لديهم منها، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة حيال إلزام المصنع بسحب منتجاته من الأسواق المحلية، وإيقاف خطوط الإنتاج لتلك العبوات حتى يلتزم بالحدود المسموح بها من مادة البرومات.
وتواصل الهيئة مراقبة المصانع المنتجة لمياه الشرب المعبأة، ورصد جميع منتجات مياه الشرب المعبأة المتداولة بالأسواق المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصانع المخالفة.

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