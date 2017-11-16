بلدية الخفجي تنفذ حملة على الباعة الجائلين المخالفين في الأماكن العامة

نفذت بلدية محافظة الخفجي ممثلة بإدارة الرقابة الصحية والمسلخ مؤخرا، حملة رقابية ميدانية على الباعة المتجولين وبمساندة من قسم النظافة والحركة وقسم الاستثمار وقسم التعديات في بلدية محافظة الخفجي وبمشاركة من المحافظة وشرطة الخفجي ومرور الخفجي وإدارة أمن الطرق ومكتب العمل بالمحافظة .

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني بأنه تم إزالة كشكات الباعة المتجولين المتواجدين أمام مسلخ الأهالي لمحافظة الخفجي، وأمام محطات الوقود وحدودها والتي تمارس بيع الأغنام المخالفين لنظام البيع، مشيرا الى أنه نتج عن الحملة إزالة ومصادرة عدد (30) أشباك حوش غنم ومصادرة عدد (12) كرسي ومقاعد ومصادرة عدد (15) حوض للأكل والأعلاف والطاولات والأخشاب والأشرعة للمباسط العشوائية وعدد (4) تانكي ماء وتحرير عدد (18) إشعار للباعة المتجولين بطريق أبرق الكبريت وطريق بو حدرية ومنعهم مع أخذ التعهدات اللازمة عليهم بعدم مزاولة البيع العشوائي بالطرق العامة مع تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفين لأنظمة البيع لجميع الباعة المتجولين, مؤكدا استمرار الحملة حتى لمنع هذه الظاهرة المخالفة لأنظمة البيع .

وقال الحميداني أن البلدية لا تألو جهداً في متابعة وضبط مراقبة المحلات المتعلقة بالصحة العامة ومنع الباعة المتجولين من الافتراش بالطرقات والساحات العامة مع تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة في تطوير أداء عمل الرقابة الصحية للمنشآت عالية الحساسية حاثاً المواطنين والمقيمين أن يشاركوها حرصها عبر الالتفات لما يقدم لهم ولأبنائهم من أطعمة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

و شكر الحميداني جميع القطاعات الحكومية المشاركة بهذه الحملة، وأهاب بجميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكوى عبر قنوات الأمانة التفاعلية, والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوي على مدار اليوم , مؤكداً عدم التهاون مع أي مخالفة, وذلك برفع بلاغ ضد أي مخالف عن طريق خدمة 940 والتي تعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات , والتي سيتم التعامل معها فوراً .