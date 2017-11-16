 افتتاح فرع لأكاديمية انتر سبورتي التابع لأنتر ميلان في مدينة الجبيل الصناعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 صفر 1439 هجريا, الموافق 16 نوفمبر 2017 ميلاديا

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افتتاح فرع لأكاديمية انتر سبورتي التابع لأنتر ميلان في مدينة الجبيل الصناعية

افتتاح فرع لأكاديمية انتر سبورتي التابع لأنتر ميلان في مدينة الجبيل الصناعية
المناطق - الجبيل الصناعية

وقعت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة باللجنة الرياضية الثقافية اتفاقية شراكة مساء أمس الأربعاء بالنادي البحري مع شركة الدولي الرياضي التجارية المحدودة بمدينة الجبيل الصناعية . وذلك سعياً من الهيئة الملكية إلى تفعيل سبل التعاون والتواصل مع مختلف الجهات والقطاعات والتزاماً من جانبها بقيم العمل التي تقوم عليها وإيماناً منها بأن الشراكة الهادفة التي تسعى إلى رفع مستوى الخدمات التي تقدم للشباب في مجال رياضة كرة القدم .
حيث تضمنت الاتفاقية افتتاح  فرع أكاديمية انتر سبورتي في مدينة الجبيل الصناعية، وتطبيق برنامج تدريبي متكامل مدته 6 شهور يبدأ بواقع ثلاث حصص اسبوعيا ويقسم المشتركون الى اربع فئات ،  والالتزام ببرنامج الاكاديمية الرسمي المعتمد من أكاديمية انتر ميلان ،و توفير الأدوات والمعدات اللازمة للتمارين ، و تأمين العدد الكافي من المدربين المؤهلين . مع الأخذ بالاعتبار على إن  المشاركين المنتسبين للأكاديمية في مدينة الجبيل الصناعية جزء من لاعبي الأكاديمية ويعاملون نفس المعاملة.
ويأتي ذلك حرصاً من الهيئة الملكية على تلبية رغبات محبي وهواة لعبة كرة القدم بتقديمها لهم بقالب أكاديمي يعزز من الثقافة والوعي الإدراكي لهذه اللعبة المحبوبة من مختلف شعوب العالم بشكل عام ولمجتمع الجبيل الصناعية بشكل خاص .
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة الدولي الرياضي التجارية المحدودة عادل بن صالح الحوار مدينة الجبيل الصناعية تعتبر من اهم المدن في المملكة وتواجدنا هو تواجد استراتيجي لأهمية هذه المدينة الصناعية ،واضاف الحوار ان الشركة تقوم بالإدارة الفنية للأكاديمية  التي ستعمل في الجبيل وتستقبل الفئات العمرية من 7 سنوات  إلى 17 سنة.
واكد مدير إدارة  الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية بالجبيل الأستاذ خالد عذال الشمري و نائب رئيس اللجنة الرياضية الثقافية إن هذه الاتفاقية لتعزيز وتطوير العمل الرياضي في مدينة الجبيل الصناعية وذلك تماشياَ مع رؤية المملكة 2030 في اتاحة الفرصة  لأكبر عدد من الرياضيين ودعم هذه الرياضة
واضاف الشمري ان السبب الرئيسي لاختيار انتر ميلان سبورتي تركيزهم على  القيم للنشيىء باستخدام كرة القدم بالإضافة إلى تعزيز وتطوير الجانب المهارى من خلال جهة رياضية معروفة عالميا تحقق معايير عالمية في تنشئة الرياضيين في المملكة.
هذا وقد وقع الاتفاقية من جانب الهيئة الملكية بالجبيل نائب رئيس اللجنة الرياضية الثقافية الأستاذ/ خالد بن عذال الشمري ، ومن  جانب شركة الدولي الرياضي التجارية المحدودة رئيس مجلس الإدارة عادل بن صالح الحوار.

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