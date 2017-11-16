 بلدية الخرج تطبق الغرامة بحدها الأعلى بحق مطعم نسائي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 صفر 1439 هجريا, الموافق 16 نوفمبر 2017 ميلاديا

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بلدية الخرج تطبق الغرامة بحدها الأعلى بحق مطعم نسائي

بلدية الخرج تطبق الغرامة بحدها الأعلى بحق مطعم نسائي
المناطق - الخرج

ضبطت وحدة الخدمات النسائية ببلدية محافظة الخرج في إحدى الكافيهات والمطاعم النسائية مواد منتهية الصلاحية وكذلك وجود عاملات غير مصرح لهم بالعمل وعدم وجود بطاقات صحية إضافة إلى تدني مستوى زيت القلي وسوء النظافة .
وتم تطبيق الغرامة بحدها الأعلى المنصوص عليه بلائحة الجزاءات والغرامات .
هذا وبين رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري إستمرار الجولات التفتيشية والرقابية لجميع الأقسام المخولة بالبلدية على فترتين طوال اليوم حرصا من البلدية لكل ما يقدم للمواطن والمقيم  .

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