بلدية الخرج تطبق الغرامة بحدها الأعلى بحق مطعم نسائي

ضبطت وحدة الخدمات النسائية ببلدية محافظة الخرج في إحدى الكافيهات والمطاعم النسائية مواد منتهية الصلاحية وكذلك وجود عاملات غير مصرح لهم بالعمل وعدم وجود بطاقات صحية إضافة إلى تدني مستوى زيت القلي وسوء النظافة .

وتم تطبيق الغرامة بحدها الأعلى المنصوص عليه بلائحة الجزاءات والغرامات .

هذا وبين رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري إستمرار الجولات التفتيشية والرقابية لجميع الأقسام المخولة بالبلدية على فترتين طوال اليوم حرصا من البلدية لكل ما يقدم للمواطن والمقيم .