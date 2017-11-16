النفيعي يؤكد على أهمية دور مكاتب التعليم ممثلة دورالوسيط بين الإدارة والمدارس

أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف المكلف الاستاذ محمد بن عامر النفيعي على أهمية دور مكاتب التعليم والتي تؤدي دور الوسيط بين الإدارة العامة للتعليم والمدارس ، مشيراً أن التعليم مجال عطاء وبناء تنهض به الأمم وأن الوطن يمر بنقلة حضارية نوعية ويسير في اتجاه من التطوير واختصار المسافات من خلال خطى واضحة لرؤية وطنية طموحة تمازج بين المحافظة على القيم والثوابت الشرعية وبين متطلبات العصر وتطوراته والأخذ بأسباب التقدم مشيرا إلى أن التعليم هو الأداة التي تصنع وتبني جيل المستقبل ليؤدوا دورهم في تنمية الوطن مؤكدًا أننا في تعليم الطائف سنظل داعمين لكافة الجهود الوصول إلى ما تطمح اليها بلادنا .

وأكد على أهمية إيلاء قادة المدارس والمعلمين والطلاب الرعاية والاهتمام وتلبية احتياجاتهم وتقديم الخدمات لهم ومعالجة مشكلاتهم ودعمهم وبذل كافة الجهود لهم وفق الامكانات المتاحة .

مشددا في الوقت ذاته على أن دور الإشراف التربوي الرئيسي يكمن في العمل الميداني لمعرفة ما يدور في البيئة المدرسية من خلال تكثيف الزيارات الميدانية والمتابعة المستمرة للوقوف على الاحتياجات ومعالجة المشكلات وتقديم الدعم اللازم مما يكون له الأثر الايجابي على العلمية التعليمية . ومؤكداً دعمه لمكاتب التعليم لتمارس عملها وأداء دورها بفاعلية وفق المسؤوليات المناطة بهم مما يحتم عليه القيام بواجباته التربوية والتعليمية وأدائها على الوجه الأكمل، التي من أهمها الوقوف على مستويات التحصيل العلمي للطلاب والعمل بصورة دائمة على الارتقاء بها.جاء ذلك خلال لقائه بمدير وقيادات مكتب التعليم بالحوية أثناء زيارتة التفقدية صباح اليوم للمكتب حيث اطلع على مجريات سير العمل بالعمل ودشن بوابة المكتب الالكترونية واستمع لشرح عن وافي عن المكتب من حيث حدوده الجغرافية واعداد مدارسه وشاغلي الوظائف التعليمية به والإداريين والطلاب والتحديات التي تواجه وكذلك الحلول المطروحة للتغلب عليها . كما اشاد بعمل المكتب عبر بوابته المحوسبة مؤملاً أن تستفيد جميع المكاتب من هذه المبادرة النوعية التي تسهم في خدمة الميدان التعليمي الكترونيا والعمل المحوسب،بعيدا عن الأوراق في ظل التطور التقني . وقدم النفيعي شكره لمدير وقيادات مكتب التعليم بالحوية على جهودهم متمنيا لهم التوفيق .