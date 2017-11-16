لجنة تنمية الأفلاج تنظم ورشة “الجودة وتطبيقاتها” لمديري الإدارات الحكومية

نظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية يوم أمس الأربعاء ورشة عمل عن الجودة وتطبيقاتها استهدفت خلالها مديري الإدارة الحكومية وبعض أقسام الجودة بالجهات الحكومية .

وتناولت الورشة التي حضرها محافظ الأفلاج الأستاذ زيد آل حسين التميمي وقدمها المدرب والمستشارغانم آل عمار تعريف مختصر عن الجودة وأهدافها ومعاير تطبيقها لتحقيق المصلحة المنشودة منها ومواكبة رؤية الوطن 2030 في تطبيقها .

وفي ختام الدورة ثمن الحضور للجنة تنمية الأفلاج مبادراتها الاجتماعية في تقديم ما يخدم المحافظة في شتى المجالات.