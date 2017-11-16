مركز تأهيل حائل يشارك بفعالية عن اليوم العالمي للسكري

شارك مركز التأهيل الشامل للمعوقين بحائل بشقيه الرجالي والنسائي في فعاليات اليوم العالمي للسكري والذي اقيم هذا العام تحت شعار”عيننا على السكري” بهدف رفع مستوى الوعي الصحي لفئاتها المشمولة بالرعاية ومنسوبي المركز بمرض السكري وأهمية الفحص المستمر لضمان التشخيص المبكر له وعلاجه والحد من مضاعفته .. وقدمت بذلك محاضره تعريفيه وتوعويه من الممرضة نوال الشمري وطبيبة مختصة من مستوصف سماح تم الاجابة علی التساؤلات والاستشارات والمناقشات والتدريبات الصحية التوعوية إضافةً إلى توزيع الكتيبات والمنشورات التوعوية علی الجميع وتكريم الجهات المشاركة في ختام الفعالية بمتابعة واشراف مدير المركز الاستاذ نايف الضحوي .

فيما شكر مدير عام فرع الوزارة بمنطقة حائل الاستاذ فريح محمد العياد جهود مدير المركز والقائمين والقائمات علی حسن التنظيم والاعداد للانشطة المقامة والتي تعطي تقديم مجموعة من الإرشادات الصحية حول اهم البرامج العلاجية لمريض السكري تزامنا مع اليوم العالمي