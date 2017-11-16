جثة حوت ضخم تثير اهتمام وحيرة الكثيرين! (صور+ فيديو)

أثارت جثة الحوت الأحدب (وزنه 30 طنا) التي ظهرت على شاطئ في ريو دي جانيرو، اهتمام الكثيرين.

والتقطت مجموعة من الأشخاص في شاطئ إيبانيما، عددا من الصور للحوت الضخم الذي ظهر على الشاطئ الرملي بين شبه جزيرة أربوادور وشاطئ إيبانيما.

واضطرت الشرطة المحلية إلى تطويق المنطقة لمنع الناس من الاقتراب. وأوضح العالم البيولوجي البرازيلي، رافائيل كارفاليو، من جامعة ريو دي جانيرو (UERJ)، أنه من السابق لأوانه معرفة سبب موت الحوت.

وقال كارفاليو: “لا يمكن قول الكثير في الوقت الراهن، فإنه نوع من الحيتان الحدباء وهو ذكر، يبلغ طوله ما بين 13 إلى 15 مترا، وهو في مرحلة التحلل المتقدم”.

وظهرت منذ ذاك الحين، على مواقع التواصل الاجتماعي، عدة صور ملتقطة للحادث الغريب، بما في ذلك لحظة وصول السلطات لتطويق المكان.