 جثة حوت ضخم تثير اهتمام وحيرة الكثيرين! (صور+ فيديو) | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 صفر 1439 هجريا, الموافق 16 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

جثة حوت ضخم تثير اهتمام وحيرة الكثيرين! (صور+ فيديو) وزير الصحة: المباني المستأجرة ستنتهي خلال 6 سنوات.. وستشاهدونها بشكل مختلف وأفضل مركز تأهيل حائل يشارك بفعالية عن اليوم العالمي للسكري لجنة تنمية الأفلاج تنظم ورشة “الجودة وتطبيقاتها” لمديري الإدارات الحكومية افتتاح فرع لأكاديمية انتر سبورتي التابع لأنتر ميلان في مدينة الجبيل الصناعية النفيعي يؤكد على أهمية دور مكاتب التعليم ممثلة دورالوسيط بين الإدارة والمدارس بلدية الخرج تطبق الغرامة بحدها الأعلى بحق مطعم نسائي بلدية الخفجي تنفذ حملة على الباعة الجائلين المخالفين في الأماكن العامة أمير محافظة الأحساء يرعى حفل ” أبناء شهداء الواجب مدرسة نبهان الابتدائية تكرم الطلاب المتميزين والمشاركين في الأنشطة الرياضية ملكية الجبيل تستقبل وفدٌ من شركات صناعية عالمية امريكية غرفة الأحساء تُطلق دورة متخصصة بعنوان “التطورات المالية والمحاسبية للموائمة مع برنامج التحول الوطني 2020”

جثة حوت ضخم تثير اهتمام وحيرة الكثيرين! (صور+ فيديو)

جثة حوت ضخم تثير اهتمام وحيرة الكثيرين! (صور+ فيديو)
المناطق - الرياض

أثارت جثة الحوت الأحدب (وزنه 30 طنا) التي ظهرت على شاطئ في ريو دي جانيرو، اهتمام الكثيرين.

والتقطت مجموعة من الأشخاص في شاطئ إيبانيما، عددا من الصور للحوت الضخم الذي ظهر على الشاطئ الرملي بين شبه جزيرة أربوادور وشاطئ إيبانيما.

واضطرت الشرطة المحلية إلى تطويق المنطقة لمنع الناس من الاقتراب. وأوضح العالم البيولوجي البرازيلي، رافائيل كارفاليو، من جامعة ريو دي جانيرو (UERJ)، أنه من السابق لأوانه معرفة سبب موت الحوت.

وقال كارفاليو: “لا يمكن قول الكثير في الوقت الراهن، فإنه نوع من الحيتان الحدباء وهو ذكر، يبلغ طوله ما بين 13 إلى 15 مترا، وهو في مرحلة التحلل المتقدم”.

وظهرت منذ ذاك الحين، على مواقع التواصل الاجتماعي، عدة صور ملتقطة للحادث الغريب، بما في ذلك لحظة وصول السلطات لتطويق المكان.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>