مقتل جنديين تركيين شمالي العراق

وفي السياق، ذكرت وكالة دوغان للأنباء أن 4 مسلحين قتلوا في إقليم تونغلي في جنوب شرق تركيا.

وانهار اتفاق وقف إطلاق النار بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني في يوليو 2015، وشهد جنوب شرق تركيا بعد ذلك بعضا من أسوأ أعمال العنف منذ بدأ الحزب تمرده في 1984.

وقتل أكثر من 40 ألف شخص معظمهم أكراد في الصراع، وتصنف تركيا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.