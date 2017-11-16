 مقتل جنديين تركيين شمالي العراق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 صفر 1439 هجريا, الموافق 16 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مقتل جنديين تركيين شمالي العراق

مقتل جنديين تركيين شمالي العراق
المناطق - وكالات
أعلن الجيش التركي، الخميس، أن مسلحي حزب العمال الكردستاني قتلوا اثنين من جنوده وأصابوا آخر في منطقة أفاشين باسيان بشمال العراق.

وفي السياق، ذكرت وكالة دوغان للأنباء أن 4 مسلحين قتلوا في إقليم تونغلي في جنوب شرق تركيا.

وانهار اتفاق وقف إطلاق النار بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني في يوليو 2015، وشهد جنوب شرق تركيا بعد ذلك بعضا من أسوأ أعمال العنف منذ بدأ الحزب تمرده في 1984.

وقتل أكثر من 40 ألف شخص معظمهم أكراد في الصراع، وتصنف تركيا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.

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