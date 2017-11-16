«مسك» توقع ثلاث اتفاقيات لتدريب وتطوير الطلاب السعوديين في التسويق والإعلام الرقمي

أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية” وشركة سماءات اليوم عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك لتدريب طلاب وطالبات الإعلام والتسويق والعلاقات العامة السعوديين في مجالات الإعلام الرقمي والتسويق الرقمي وصناعة المحتوى وإدارة شبكات التواصل الاجتماعي.

وقد أبرمت هذه الاتفاقية في مقر مسك الخيرية في الرياض بعدما تم تدشين برنامج “مسك سماءات” الذي يهدف إلى الإفادة من التحول العالمي إلى المجالات الرقمية والمساهمة في توطين هذا المجال من خلال إمداد الملتحقين بالبرنامج بالمعارف اللازمة.

ويشمل البرنامج التدريبي الذي سينطلق مطلع سنة 2018 ممارسة فعلية للعمل اليومي في سماءات، وسوف يتمكن مستفيدو البرنامج من معرفة جميع مواقع التواصل الاجتماعي البارزة والأكثر استخداماً وكيفية إدارتها بالشكل الذي يحقق أهداف المنشأة، سواء كانت حكومية أو خاصة أو غير ربحية، إضافة إلى صناعة المحتوى الذي يخاطب الجمهور المناسب، وكيفية صناعة الوسائط المتعددة من تصاميم وفيديو ، ويشترط في البرنامج وجود اهتمام بشبكات التواصل الاجتماعي وسعة الاطلاع، إضافة إلى إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

وتم الاتفاق على أن تتولى مسك الخيرية قبول واعتماد قائمة المتقدمين، بينما تتولى شركة سماءات التدريب ومتابعة المتدربين وإمداد المؤسسة بالتقارير عن أداء الملتحقين إضافة إلى سعيها لاستقطاب المميزين منهم للعمل في المجال.

ويندرج برنامج “مسك سماءات” ضمن برامج مسك الخيرية لتحقيق استراتيجيتها في تمكين الشباب السعودي وإكسابهم المهارات الأساسية لقيادة مستقبل المملكة، وذلك من خلال توفير الفرص التعليمية وإمداد المؤسسات الوطنية بكفاءات من الشباب المؤهلين لتحقيق إنجازات نوعية اعتماداً على التأهيل العلمي والمعرفي، فضلاً عن امتلاك مقومات الابتكار والتميز وحس المبادرة.

الجدير بالذكر أن مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية” مؤسسة غير ربحية تكرِّس أهدافها لرعاية وتشجيع التعلم وتنمية مهارات القيادة لدى الشباب من أجل مستقبل أفضل للمملكة العربية السعودية.