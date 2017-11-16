 اعتذار رسمي لركاب قطار ياباني بسبب “20 ثانية” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 صفر 1439 هجريا, الموافق 16 نوفمبر 2017 ميلاديا

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اعتذار رسمي لركاب قطار ياباني بسبب “20 ثانية”

اعتذار رسمي لركاب قطار ياباني بسبب “20 ثانية”
المناطق - وكالات
قدمت إدارة “تسوكوبا إكسبرس”، القطار الذي ينطلق من طوكيو نحو إيباراكي مغطيا مسافة 58 كيلومترا، اعتذارا للركاب، بعد واقعة تبدو عادية في أي مكان بالعالم، إلا اليابان.

سبب الاعتذار الذي قدمته الشركة هو انطلاق قطار من محطة “مينامي ناغارياما” مبكرا عشرين ثانية عن موعده المحدد.

وتحرك القطار المذكور في الساعة 9.43.40 بدلا من 9.44، من المحطة العاشرة في الخط الذي يضم 20 محطة.

وحسب صحيفة “جابان توداي”، فإن إدارة القطار أصدرت بيانا قالت فيه: “في يوم 14 نوفمبر (الثلاثاء)، القطار التابع لشركة (متروبوليتان إنترسيتي) غادر محطة مينامي ناغارياما مبكرا عن موعده المجدول بعشرين ثانية”.

وتابع البيان: “نحن نعتذر بشدة عن الإزعاج الشديد الذي سببناه لعملائنا”.

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