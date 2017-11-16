 الهلال بانتظار أوراوا الياباني في ذهاب دوري الأبطال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 صفر 1439 هجريا, الموافق 16 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الهلال بانتظار أوراوا الياباني في ذهاب دوري الأبطال

الهلال بانتظار أوراوا الياباني في ذهاب دوري الأبطال
المناطق - الرياض

تتجه أنظار متابعي كرة القدم الآسيوية عامة، والسعودية واليابانية خاصة، السبت المقبل، صوب ملعب الملك فهد الدولي، الذي يحتضن لقاء الذهاب لدوري الأبطال، بين الهلال وأوراوا الياباني.

ويمني الهلال النفس بالظفر باللقب الآسيوي، لأول مرة منذ عام 2000، والثالثة في تاريخه، بعد تتويجه باللقب، في نسختي (1991، 2000).

وفي المقابل، يسعى فريق اوراوا ريد دياموندز إلى رفع كأس دوري أبطال آسيا، للمرة الثانية في تاريخه، لأول مرة منذ عقد من الزمن.

وتأهل الهلال إلى الدور النهائي للبطولة الآسيوية المرموقة على حساب فريق بیرسبولیس الإيراني، بعد أن اكتسحه في مباراة الذهاب بأربعة أهداف نظيفة، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة “المحايد”، قبل أن يتعادلا بهدفين لكل منهما، في مباراة الإياب التي جرت، في مجمع السلطان قابوس الرياضي، في مسقط عاصمة سلطنة عمان.

في حين انتزع الفريق الياباني بطاقة العبور إلى الدور النهائي للبطولة، من فريق شنغهاي الصيني، إثر تغلبه عليه بهدف وحيد، في لقاء الإياب، وذلك، بعد تعادلهما بهدف لكل منهما ذهابا.

بينما ستقام مباراة الإياب بين أوراوا ريد دياموندز والهلال، في 25 نوفمبر الجاري، على استاد “سايتاما 2002″، في مدينة سايتاما اليابانية.

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