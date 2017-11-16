أمير القصيم: النقلات التنموية التي تتحقق لأبناء المنطقة خطوات تقدمها القيادة لأبنائها

زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مساء أمس ، مراكز طلحة ومدرج ومحير الترمس ، ضمن جولاته التفقدية للمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة , لافتتاح وتدشين عدداً من المشروعات التنموية في تلك المراكز ، بحضور سمو الأمير سلطان بن سعود بن محمد آل سعود ، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وعددٌ من مدراء القطاعات الحكومية بالمنطقة ورؤساء وأهالي المراكز . حيث بدأ سمو أمير منطقة القصيم جولته التفقدية ، بزيارةً لمقر مركز طلحة ، وكان في استقباله رئيس المركز نواف بن جازي الوسوس والأهالي الذين قدموا للسلام على سموه , حيث إنطلق السلام الملكي فور وصولة , بعد ذلك بدء الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم , ثم كلمة ترحيبية لرئيس مركز طلحه نواف الوسوس أكد فيها بأن تفقد سمو أمير منطقة القصيم للمركز هو دعم متواصل له ينتهجه قائد هذه المنطقة نحو أبنائها , مبيناً بحرص حكومتنا تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على التنمية المستدامة لكل مناطق المملكة بما ينسجم مع تطلعاتهم التطويرية ، مفيداً أن تطوير الوطن مسؤولية الجميع ، لأن الواجب علينا التعاون والتكاتف فيما بيننا ، مطالباً الجميع أن يكون لديهم حس أمني بالوقوف ضد كل مخرب ، داعياً الله أن يحفظ لنا بلادنا ، وأن ينصر جنودنا المرابطين علي الحدود ، تلا ذلك كلمة الأهالي ألقاها نيابة عنهم الدكتور منيف الوسوس وبين فيها بأن أهالي مركز طلحة كانوا ولا يزالون أوفياء متطلعين لبناء هذا الوطن تحت ظل قيادته , مقدماً شكره وتقديرة لسمو أمير منطقة القصيم على رعايته وزيارته التفقدية , مشيراً إلى أن هذه البلاد حباها الله بتكاتف أهلها بالعمل على بناءها والحفاظ عليها وعلى مكتساباتها بالمحبة والتسامح والأخوه , عقب ذلك ألقيت قصيدة ترحيبية قدمها الشاعر منيف الوسوس , تلا ذلك مشاركة طلابية لمدرسة طلحة الإبتدائية عن مكافحة الإرهاب والفكر الضال , بعد ذلك قدم فلم وثائقي عن مركز طلحة وقصة نموها ومواكبتها للنهضة في المنطقة. بعد ذلك دشن سمو أمير القصيم إلكترونياً المشاريع التنموية في مركز طلحة ومنها مرافق بلدية ، ومشروع محطة تنقية مياه مصغرة بطلحة وتنفيذ شبكات مياه جديدة ، بالإضافة إلى افتتاح مبنى لجنة التنمية الاجتماعية بطلحة ، وجمعية البر الخيرية بطلحة . عقب ذلك توجه سمو أمير القصيم لمركز مدرج ، لافتتاح عدة مشاريع تنموية وخدمية هناك ، وفور وصول سموه لمقر المركز استقبل الأهالي الذين قدموا للسلام على سموه ، ثم إنشد السلام الملكي ، وابتدء الحفل بآيات من الذكر الحكيم ، ثم كلمة ترحيبية لرئيس مركز مدرج شلاح بن عبدالله بن مضيان التي أكد فيها أن مثل هذه الزيارة تحفزهم للمزيد من العمل فيما يخدم المركز تنموياً ، تحت ظل قيادتنا الرشيدة التي تبحث عن النمو والازدهار للوطن في كل أرجائه ، راجياً من الله أن تحقق هذه المشاريع كامل المنفعة لاهالي المركز . إثر ذلك دشن سموه المشاريع إلكترونياً ومنها محطة تنقية مياه مصغرة في وتنفيذ شبكات مياه جديدة ، بالإضافة إلى مكتب للخدمات البلدية بالمركز وحديقة عامة وملاعب رياضية وترفيهية ، ثم ألقيت قصيدة ترحيبية نبطية بمقدم سموه قدمها الشاعر راجح المحمدي ، بعدها عُرض فلمٌ وثائقي يحاكي قصة تطور مركز مدرج ، وفي نهاية الحفل تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة . عقبها توجه سمو الأمير فيصل بن مشعل لمركز محير الترمس حيث كان في استقباله رئيس المركز نايف بن فالح الشمري ، إذ شاهد سموه على لوحة العرض المشاريع الخدمية القائمة في المركز ومنها محطة تنقية مياه مصغرة وتنفيذ شبكات مياه جديدة ، ومشاريع بلدية شملت إنشاء ملعب لكرة القدم ومرافق بلدية وحديقتين في المركز ، ثم استقبل سموه أهالي المركز الذين قدموا للسلام عليه . وأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بأن هذه الزيارة وغيرها من الزيارات التفقدية والمتابعة الدائمة والنقلات التنموية التي تتحقق لأبناء المنطقة في مثل هذه المشاريع هي خطوات واجبة تقدمها القيادة لأبناءها , مؤكداً سموه بأن حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ أكدت على الرفع لكل إحتياج يخدم مواطني هذه البلاد الطاهرة بعد دراسته في مجلس المنطقة , مشيراً إلى أن خدمة هذا الشعب الكريم عبر تلك المشاريع وغيرها هو شرف يقدم لهم عبر تنمية مستدامة خادمة لهذه المراكز وغيرها في هذه المنطقة , وبين سموه بأن علينا أن نلهج بالدعاء لمن تسبب في وحدة هذه البلاد الطاهرة بعد توفيق الله جلالة الملك عبدالعزيز ـ رحمة الله ـ والتي جعلت أبناء هذا الوطن إخوة متحابين تحت ظل قيادة نهجها الدائم خدمة الحرمين الشريفين , مقدماً شكره لكافة الجهود المبذولة في تنمية وبناء هذا الوطن والرقي به ولرؤساء وأهالي المراكز , سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان .