 امير الباحة يبحث مع وزير النقل مشاريع الطرق الجاري تنفيذها بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 صفر 1439 هجريا, الموافق 16 نوفمبر 2017 ميلاديا

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امير الباحة يبحث مع وزير النقل مشاريع الطرق الجاري تنفيذها بالمنطقة

امير الباحة يبحث مع وزير النقل مشاريع الطرق الجاري تنفيذها بالمنطقة
المناطق - الباحة
استقبل معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي في مكتبه بمقر الوزارة اليوم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة.
وجرى خلال الاستقبال بحث الجهود التنموية في منطقة الباحة ومشاريع الطرق الجاري تنفيذها، وذلك في ظل متابعة سمو أمير منطقة الباحة لما فيه خدمة المنطقة وأهلها، وانطلاقاً من حرص وزارة النقل على تقديم أفضل الخدمات لمواطني المملكة والمقيمين بها، ومواكبة لتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- .
وناقش الاجتماع معالجة بعض المشاريع التي تعاني من تأخر في التنفيذ بمنطقة الباحة، وعزم وزارة النقل على إيجاد السبل الكفيلة بسرعة إنجازها والآلية الجادة التي بدأت فيها الوزارة في التعامل مع ملف المقاولين المتعثرين بما يضمن إنجاز مشاريع الطرق في كافة مناطق المملكة على أكمل وجه وأعلى المواصفات الفنية ووفق الجداول الزمنية المقررة لمراحل التنفيذ وصولا لإتمام المشروع واستلامه.

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