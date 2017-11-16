مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند مستوى 6913,46 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 1,11 نقطة ليقفل عند مستوى 6913,46 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3,1 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 203 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 42 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 131 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الفخارية، ومسك، والسعودي الفرنسي، والدرع العربي، وجبل عمر، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الصادرات، ودار الأركان، وأنعام القابضة، والبحر الأحمر، والحكير، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 5,15%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والطيار، وكيان السعودية، وكيمانول هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وسابك، والراجحي، والطيار هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 15,25 نقطة ليقفل عند مستوى 2991,35 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 1,1 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 86 ألف سهم تقاسمتها 309 صفقات.