 تعليم تبوك يبدأ قريباً في تعيين قائدات للمدارس الأهلية للبنات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 صفر 1439 هجريا, الموافق 16 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تعليم تبوك يبدأ قريباً في تعيين قائدات للمدارس الأهلية للبنات مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند مستوى 6913,46 نقطة لأول مرة.. البشير يدعم رئيسا جديدا للسودان امير الباحة يبحث مع وزير النقل مشاريع الطرق الجاري تنفيذها بالمنطقة أمير القصيم: النقلات التنموية التي تتحقق لأبناء المنطقة خطوات تقدمها القيادة لأبنائها انخفاض عدد الهزات وقوتها في منطقة الصدوع الأرضية بالنماص الهلال بانتظار أوراوا الياباني في ذهاب دوري الأبطال اعتذار رسمي لركاب قطار ياباني بسبب “20 ثانية” اتفاقية بين ‏إدارة المرور وجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل لإنشاء مدرسة لتعليم القيادة «مسك» توقع ثلاث اتفاقيات لتدريب وتطوير الطلاب السعوديين في التسويق والإعلام الرقمي مقتل جنديين تركيين شمالي العراق جثة حوت ضخم تثير اهتمام وحيرة الكثيرين! (صور+ فيديو)

تعليم تبوك يبدأ قريباً في تعيين قائدات للمدارس الأهلية للبنات

تعليم تبوك يبدأ قريباً في تعيين قائدات للمدارس الأهلية للبنات
المناطق - منى الريس
عقد مكتب التعليم الأهلي اجتماعاً للجنة معالجة وتصحيح أوضاع القيادات المدرسية في المدارس الأهلية والتي تم اعتمادها هذا العام وذلك بحضور أعضاء اللجنة ومديري الإدارات ذات العلاقة.
وقال مدير مكتب التعليم الأهلي خالد العمري أن الاجتماع تناول البدء في تعيين قائدات من المدارس الحكومية للمدراس الأهلية (بنات) أسوة بالمدارس الأهلية للبنين وذلك فور انتهاء الحصر من مكتب التعليم الأهلي مع استقبال طلبات ملاك المدارس الأهلية في هذا الخصوص وفرزها وتطبيق
الشروط والضوابط الواردة في لائحة تنظيم لجنة القيادات المدرسية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>