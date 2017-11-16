تعليم تبوك يبدأ قريباً في تعيين قائدات للمدارس الأهلية للبنات

عقد مكتب التعليم الأهلي اجتماعاً للجنة معالجة وتصحيح أوضاع القيادات المدرسية في المدارس الأهلية والتي تم اعتمادها هذا العام وذلك بحضور أعضاء اللجنة ومديري الإدارات ذات العلاقة.

وقال مدير مكتب التعليم الأهلي خالد العمري أن الاجتماع تناول البدء في تعيين قائدات من المدارس الحكومية للمدراس الأهلية (بنات) أسوة بالمدارس الأهلية للبنين وذلك فور انتهاء الحصر من مكتب التعليم الأهلي مع استقبال طلبات ملاك المدارس الأهلية في هذا الخصوص وفرزها وتطبيق

الشروط والضوابط الواردة في لائحة تنظيم لجنة القيادات المدرسية.