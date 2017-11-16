تعليم تبوك يكرم المدارس الفائزة في الأوبريت المدرسي

شهد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري اليوم ختام مسابقة الأوبريت المدرسي للمرحلة المتوسطة وذلك على مسرح الإدارة بحضور عدد من مدراء الإدارات وقادة المدارس والطلاب.

وقدمت المدارس على خشبة المسرح عروضها التي تناولت الجانب الوطني والبعد التاريخي والحضاري والاجتماعي لمنطقة تبوك.

وفي ختام العروض كرم مدير عام التّعليم المدارس التي حصدت المراكز الأولى، حيث حققت متوسطة صلاح الدين الأيوبي المركز الأول، ومتوسطة عثمان بن عفان المركز الثاني ومتوسطة الفاروق المركز الثالث.