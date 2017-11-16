 تعليم تبوك يكرم المدارس الفائزة في الأوبريت المدرسي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 صفر 1439 هجريا, الموافق 16 نوفمبر 2017 ميلاديا

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تعليم تبوك يكرم المدارس الفائزة في الأوبريت المدرسي

تعليم تبوك يكرم المدارس الفائزة في الأوبريت المدرسي
المناطق- تبوك - تهاني الجهني
شهد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري اليوم ختام مسابقة الأوبريت المدرسي للمرحلة المتوسطة وذلك على مسرح الإدارة بحضور عدد من مدراء الإدارات وقادة المدارس والطلاب.
وقدمت المدارس على خشبة المسرح عروضها التي تناولت الجانب الوطني والبعد التاريخي والحضاري والاجتماعي لمنطقة تبوك.
وفي ختام العروض كرم مدير عام التّعليم المدارس التي حصدت المراكز الأولى، حيث حققت متوسطة صلاح الدين الأيوبي المركز الأول، ومتوسطة عثمان بن عفان المركز الثاني ومتوسطة الفاروق المركز الثالث.
وأشاد مدير تعليم بما قدمه الطلاب من لوحات فنية وما حملته من حس وطني ومنجز تنموي وحضاري للمملكة ولمنطقة تبوك، مقدماً شكره لمدير إدارة نشاط الطلاب الدكتور عبدالله بن صالح الحارثي وفريق العمل من المشرفين وقادة المدارس والمعلمين ورواد النشاط.

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