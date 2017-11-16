 المعارضة السورية: جيش النظام استخدم غاز الكلور بغوطة دمشق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 صفر 1439 هجريا, الموافق 16 نوفمبر 2017 ميلاديا

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المعارضة السورية: جيش النظام استخدم غاز الكلور بغوطة دمشق

المعارضة السورية: جيش النظام استخدم غاز الكلور بغوطة دمشق
المناطق - وكالات
اتهمت المعارضة السورية، الخميس، القوات الحكومية السورية باستخدام غاز الكلور في قصفها مدينة حرستا في غوطة دمشق الشرقية، حيث تدور معارك عنيفة في منطقة “إدارة المركبات” العسكرية بالمدينة.

ونقلت شبكة شام الاخبارية المعارضة عن ناشطين في مدينة حرستا إن القوات الحكومية استخدمت غاز الكلور السام في منطقة إدارة المركبات، بعد تقدم فصيل حركة “أحرار الشام”، وسيطرتها على الموقع ضمن معركة “بأنهم ظلموا” التي انطلقت الثلاثاء الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الشبكة ان ثمة إصابات عديدة بحالات اختناق لعناصر من مقاتلي أحرار الشام، ونشطاء إعلاميين كانوا في الموقع لتغطية الاشتباكات والمعارك الدائرة مع قوات النظام هناك.

وأوضحت أن قوات النظام تلجأ لاستخدام الكلور السام بشكل مركز ومحدود، ضمن المناطق الحساسة التي تخسرها، أو لا تستطيع التقدم إليها، مشيرة إلى استخدامها لتلك المواد الكيماوية مرات عدة في قصفها لمناطق في حي جوبر وعين ترما.

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