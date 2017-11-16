المعارضة السورية: جيش النظام استخدم غاز الكلور بغوطة دمشق

ونقلت شبكة شام الاخبارية المعارضة عن ناشطين في مدينة حرستا إن القوات الحكومية استخدمت غاز الكلور السام في منطقة إدارة المركبات، بعد تقدم فصيل حركة “أحرار الشام”، وسيطرتها على الموقع ضمن معركة “بأنهم ظلموا” التي انطلقت الثلاثاء الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الشبكة ان ثمة إصابات عديدة بحالات اختناق لعناصر من مقاتلي أحرار الشام، ونشطاء إعلاميين كانوا في الموقع لتغطية الاشتباكات والمعارك الدائرة مع قوات النظام هناك.

وأوضحت أن قوات النظام تلجأ لاستخدام الكلور السام بشكل مركز ومحدود، ضمن المناطق الحساسة التي تخسرها، أو لا تستطيع التقدم إليها، مشيرة إلى استخدامها لتلك المواد الكيماوية مرات عدة في قصفها لمناطق في حي جوبر وعين ترما.