بيع لوحة فنية رسمها “ليوناردو دافنشي” مقابل 450 مليون دولار

في مزاد عقدته دار “كريستي”، عُرضت لوحة تسمى “سالفاتور موندي” رسمها “ليوناردو دافنشي” منذ ما يقرب من خمسة قرون، وتم بيعها بسعر 450 مليون دولار.

ويُعد هذا السعر هو الأعلى لشراء عمل فني وجذب إشادات الحضور في مزاد دار “كريستي”، وربما يرجع السعر القياسي إلى أن اللوحة تقع ضمن أقل من عشرين عملا فنيا رسمها “دافنشي” الذي توفي عام 1519.

وقيل إن “سالفاتور موندي” رُسمت في وقت ما بعد عام 1505، وبدأ المزاد على اللوحة بسعر مائة مليون دولار حتى بلغ 450.3 مليون دولار واشتراها شخص غير معروف بواسطة الجوال.

وكانت هذه اللوحة قد بيعت عام 1958 في مزاد بالعاصمة البريطانية “لندن” مقابل 45 جنيها إسترلينيا فقط (حوالي ستين دولارا).