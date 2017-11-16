بالصور.. أوروا الياباني يصل إلى الرياض للقاء الهلال السبت المقبل

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريدز الياباني إلى الرياض اليوم، استعدادا للقاء الهلال السعودي في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2017 م، التي ستقام على استاد الملك فهد الدولي بالرياض .

وكان أوراوا قد خاض معسكره في دبي خلال اليومين الماضي قبل الوصول للرياض .

من جهة أخرى يعقد مدربا الهلال وفريق أوراوا الياباني ولاعب من كل فريق منهما غدا، مؤتمرًا صحافيًا في فندق ماريوت الرياض للتحدث عن تحضيرات الفريقين لمواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم ، على أن يسبقه الاجتماع الفني للمباراة .

يذكر أنّ الاتحاد الآسيوي سيوزع بطاقات الدخول للإعلاميين للقاء الذهاب في قاعة المؤتمرات المخصّصة للمؤتمر الصحافي.